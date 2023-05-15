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Учительница из Сумской области пошла защищать страну после потери обоих сыновей на войне

Людмила 30 лет проработала в школе учительницей физкультуры, но решила стать военнослужащей

сегодня, 22:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Людмила Гульцо полтора года проходит службу в приграничном отряде на территории Сумской области. Украинка приняла решение защищать Родину с оружием после того, как на войне погибли ее двое сыновей-военных. Сумчанка 30 лет была учителем физкультуры в школе, но после тяжелых потерь в семье приняла решение уйти в Армию. О жизненном пути пограничницы информирует " Суспільне ".

Учительница из Сумской области пошла защищать страну после потери обоих сыновей на войне

Людмила Гульцо (фото з відкритих джерел)

"Поскольку мои сыновья пошли служить, были военнослужащие и потом произошла трагедия, я решила пойти их стопами и попыталась стать военнослужащей", — рассказала их мама.


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Два сына сумчанки были десантниками, но старший сын Иван ушел из жизни по болезни. Через два года, в 2017-м, погиб и младший Артем на территории Верхнеторецкого района Донецкой области. Сыновья учительницы ушли из жизни в возрасте 24 года.

О том, как погиб младший сын, мать не знала на протяжении почти шести лет. Сейчас она знает, что в тот роковой день Артем вместе с другими десантниками ходил в разведку, военный взорвался на растяжке.

"Он был первым, в разведку пошли и он взорвался на растяжке, с оторванными ногами смог по рации попросить помощи. Благодаря ему еще двое спаслись", – рассказала его мать.

Утратив своих детей, Людмила решила пойти служить в ВСУ. Сразу помешали обстоятельства, потому что необходимо было помочь невестке, которая осталась вдовой, воспитать двоих детей. Старшему из них в это время исполнилось только 3 года, а младшему было восемь месяцев.

Людмила до того, как взяла в руки оружие, 30 лет проработала учителем физического воспитания в Дружбовской школе. Говорит, что любимая работа с детьми помогла пережить тяжелую потерю сыновей. Она говорит, что связи со своими учениками поддерживает и сейчас.

"Часто проезжают мимо. Вот дзюдоисты ехали на соревнования в Сумы. Они мной гордятся", — подытожила Людмила Гульцо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известном актере пришла повестка .



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