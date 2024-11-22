Ядерный удар по Киеву: какие будут последствия, разрушения и шансы выжить

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Slava Kot
Кандидат химических наук Глеб Репич сделал прогноз по поводу возможных последствий применения России ядерного оружия для удара по Киеву. По его словам, центр города будет уничтожен до фундамента, а ударная волна будет ощутима в пригородах столицы.
Ядерный удар по городу. Фото: commons.com.ua
Глеб Репич в эфире "Киев 24" рассказал, что следует ожидать в случае удара России "Орешником" с ядерным зарядом по столице Украины. Как указывает ученый, разрушения Киева будут катастрофическими.
Как объясняет кандидат химических наук, от ядерного удара практически невозможно выжить.
Напомним, что Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой по Днепру. Эта ракета способна нести как неядерное вооружение, так и ядерное.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что такое межконтинентальная баллистическая ракета: как она работает, фазы полета и ее характеристики. Кроме того, подсчитано количество таких ракет, которые есть в арсенале России.
Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на баллистический ракетный удар России по Днепру.
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