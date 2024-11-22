Ядерный удар по Киеву: какие будут последствия, разрушения и шансы выжить

Кандидат химических наук Глеб Репич сделал прогноз по поводу возможных последствий применения России ядерного оружия для удара по Киеву. По его словам, центр города будет уничтожен до фундамента, а ударная волна будет ощутима в пригородах столицы.

Ядерный удар по городу. Фото: commons.com.ua

Глеб Репич в эфире "Киев 24" рассказал, что следует ожидать в случае удара России "Орешником" с ядерным зарядом по столице Украины. Как указывает ученый, разрушения Киева будут катастрофическими.

"Сплошные разрушения. Если сбросить прямо на Крещатик, то это Рыболовный остров, Лукьяновка, Соломенка, к Демеевке, там все будет снесено, то есть весь Печерск. Это будет полностью к фундаменту. А стекла выбьет до Вишневого. До Вишневого будет риск поражения взрывной волной", – говорит Репич.

Как объясняет кандидат химических наук, от ядерного удара практически невозможно выжить.

"Выжить почти нереально. Тем более, если там шесть блоков… если на Киев бросить, то в принципе пять хватит. Один блок может еще на Бучу или военные городки, или Васильков или Бровары. Ядерной мощности этой ракеты, более чем достаточно", – добавляет Репич.

Напомним, что Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой по Днепру. Эта ракета способна нести как неядерное вооружение, так и ядерное.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что такое межконтинентальная баллистическая ракета: как она работает, фазы полета и ее характеристики. Кроме того, подсчитано количество таких ракет, которые есть в арсенале России.

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