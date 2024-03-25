Ученый назвал город, где в случае оккупации РФ не останется украинцев

Украинский ученый, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун заявил, что страна-агрессор РФ уже скоро начнет в массовом порядке заселять временно оккупированные территории. Об этом он рассказал журналистам ТСН .

У РФ уже давно есть планы на Киев (фото из открытых источников)

"В случае оккупации, они будут заселять Киев в первую очередь. Это нужно, чтобы полностью контролировать столицу. А именно из-за людей, которые положительно настроены к своему правительству и правителю. Если соберут по селам россиян и переселят в Киев, то уровень жизни у них автоматически повысится в разы.Они соответственно будут положительно относиться к Путину и РФ.И тогда город станет для российского диктатора подконтрольной территорией.Военный захват — одно дело, а вот лояльное к новой власти население — другое.Без лояльного населения им здесь будет тяжело даже войска содержать", — сказал эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ступ в НАТО частями страны: социологи выяснили, согласны ли украинцы. Идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны Киеву, неприемлема для более половины опрошенных (53%) украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время, 40% наших соотечественников полностью или скорее поддерживают такую идею. Относительно чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов и столицы и средних лет. Между тем, жители востока, центра и юга, а также старшие поддерживают эту идею меньше. Даже среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают только 44%, 51% против.

Стоит отметить, что в августе глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен заявил, что Украина якобы может присоединиться к НАТО, отказавшись от оккупированных Россией территорий. Позже Йенсен заявил, что его слова были ошибкой.

