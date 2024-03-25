logo

BTC/USD

70077.98

ETH/USD

3600.45

LTC/USD

90.69

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ученый назвал город, где в случае оккупации РФ не останется украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученый назвал город, где в случае оккупации РФ не останется украинцев

Александр Гладун назвал город, в который Россия, в первую очередь, будет пытаться завозить своих крестьян вместо украинцев.

25 марта 2024, 22:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Украинский ученый, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун заявил, что страна-агрессор РФ уже скоро начнет в массовом порядке заселять временно оккупированные территории. Об этом он рассказал журналистам ТСН .

Ученый назвал город, где в случае оккупации РФ не останется украинцев

У РФ уже давно есть планы на Киев (фото из открытых источников)

"В случае оккупации, они будут заселять Киев в первую очередь. Это нужно, чтобы полностью контролировать столицу. А именно из-за людей, которые положительно настроены к своему правительству и правителю. Если соберут по селам россиян и переселят в Киев, то уровень жизни у них автоматически повысится в разы.Они соответственно будут положительно относиться к Путину и РФ.И тогда город станет для российского диктатора подконтрольной территорией.Военный захват — одно дело, а вот лояльное к новой власти население — другое.Без лояльного населения им здесь будет тяжело даже войска содержать", — сказал эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ступ в НАТО частями страны: социологи выяснили, согласны ли украинцы. Идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны Киеву, неприемлема для более половины опрошенных (53%) украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время, 40% наших соотечественников полностью или скорее поддерживают такую идею. Относительно чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов и столицы и средних лет. Между тем, жители востока, центра и юга, а также старшие поддерживают эту идею меньше. Даже среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают только 44%, 51% против.

Стоит отметить, что в августе глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен заявил, что Украина якобы может присоединиться к НАТО, отказавшись от оккупированных Россией территорий. Позже Йенсен заявил, что его слова были ошибкой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости