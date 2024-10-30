Ученый из Харькова совершенствовал дроны для РФ: какое наказание его ждет



















Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове 72-летнего ученого, сотрудничавшего с военно-промышленным комплексом РФ. По данным следствия, он работал над модернизацией дронов-камикадзе для российских вооруженных сил, передавая технологические разработки знакомому руководителю российского машиностроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Ученый дистанционно передавал свои технологические наработки знакомому, возглавляющему российский машиностроительный завод, специализирующийся на производстве компонентов для беспилотников. Это предприятие с 2023 года активно сотрудничает с российской компанией, производящей ударные дроны, известные под маркой "Герань-2".

Для общения с российскими партнерами учёный использовал электронную почту и мессенджеры, скрывая свои действия под маской научных исследований в области беспилотных летательных аппаратов. В рамках расследования было установлено, что он также привлек к проекту своего бывшего студента, бежавшего в РФ в начале войны.

Контрразведчики задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства. Во время обысков обнаружены компьютерная техника, мобильный телефон и флэш-носители, содержащие доказательства его антиукраинской деятельности. Ученому уже объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, планируется заочно объявить подозрение его скрывающемуся в России сообщнику.





Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.