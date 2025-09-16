Учения "Запад-2025": в Беларуси рассказали, куда целились вместе с россиянами

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На учениях "Запад-2025" российские и белорусские военные якобы отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса "Орешник". Об этом говорится в заявлении главы Генштаба Беларуси Павла Муравейко, опубликованном "БелТа".
Ракета «Орешник». Фото: из открытых источников
Он добавил, что в ходе учений активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах.
Также был рассмотрен комплекс гибридных современных приемов, используемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.
Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не причастна к российским дронам, которые нарушили воздушное пространство Польши и Литвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении белорусского издания Belta, которое цитирует Лукашенко.
Также издание "Комментарии" сообщало – что стоит за потеплением отношений США – Беларусь: в какую игру решил сыграть Трамп.