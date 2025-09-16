Учения "Запад-2025": в Беларуси рассказали, куда целились вместе с россиянами

На учениях "Запад-2025" российские и белорусские военные якобы отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса "Орешник". Об этом говорится в заявлении главы Генштаба Беларуси Павла Муравейко, опубликованном "БелТа".

Ракета «Орешник». Фото: из открытых источников

"Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", — заявил Муравейко.

Он добавил, что в ходе учений активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах.

Также был рассмотрен комплекс гибридных современных приемов, используемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

