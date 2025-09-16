logo

Учения "Запад-2025": в Беларуси рассказали, куда целились вместе с россиянами
commentss НОВОСТИ Все новости

Учения "Запад-2025": в Беларуси рассказали, куда целились вместе с россиянами

В Беларуси похвастались военными учениями с РФ

16 сентября 2025, 14:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На учениях "Запад-2025" российские и белорусские военные якобы отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса "Орешник". Об этом говорится в заявлении главы Генштаба Беларуси Павла Муравейко, опубликованном "БелТа".

Учения "Запад-2025": в Беларуси рассказали, куда целились вместе с россиянами

Ракета «Орешник». Фото: из открытых источников

"Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", — заявил Муравейко.

Он добавил, что в ходе учений активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах.

Также был рассмотрен комплекс гибридных современных приемов, используемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не причастна к российским дронам, которые нарушили воздушное пространство Польши и Литвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении белорусского издания Belta, которое цитирует Лукашенко.

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, – мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву... Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", – рассказал Александр Лукашенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – что стоит за потеплением отношений США – Беларусь: в какую игру решил сыграть Трамп.




Источник: https://belta.by/society/view/minoborony-na-uchenii-zapad-2025-otrabotany-vse-postavlennye-zadachi-737593-2025/
