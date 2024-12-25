Участие Лукашенко в войне: почему Путин збавил давление на Беларусь

Россия, которая совершает агрессию против Украины, имеет ограниченную поддержку со стороны других государств, в частности Беларуси. Ранее президент РФ Владимир Путин пытался привлечь белорусского лидера Александра Лукашенко к войне против Украины, но ситуация несколько изменилась. Такое мнение высказал Павел Латушко, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и глава Народного антикризисного управления в интервью 24 каналу.

Путин и Лукашенко (фото из открытых источников)

По словам Латушко, Беларусь играет важную роль в качестве канала для поставки России продукции из Западной Европы и других стран, необходимой для производства вооружения.

"Это очень эффективный канал для получения продукции, нужной России", — отметил он

Кроме того, территория Беларуси остается стратегически важной для РФ, поскольку в критический момент ее могут использовать для создания новой угрозы Украине, например, под видом военных учений.

"Все зависит от того, как будут развиваться переговоры, если они вообще состоятся и какую стратегическую цель поставил Путин", — добавил Латушко.

Россия продолжает добиваться полной оккупации украинских территорий, которые были незаконно внесены в ее Конституцию. В этом контексте Беларусь может сыграть ключевую роль Путину.

Впрочем, Кремль опасается, что более активное участие Лукашенко в войне может дать Украине основания ударов по военным объектам на территории Беларуси. Это, в свою очередь, может привести к политической и социальной дестабилизации страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин спешно "отбивает" Беларусь в Китае и посылает сигнал Западу. Договор о "гарантиях безопасности" между РФ и Белоруссией свидетельствует о том, что Москва спешит максимально завязать на себя Минск, поскольку понимает несколько ключевых вещей, говорит политолог Игорь Тышкевич. Среди них — усиливающееся влияние Китая на события в Беларуси, а это может привести к постепенному "утечке" союзника к более мощному партнеру.