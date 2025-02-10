logo

BTC/USD

97212.43

ETH/USD

2652.98

LTC/USD

127.09

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Убийство в Макеевке: россияне расстреляли гражданских в утешение пропагандистам
commentss НОВОСТИ Все новости

Убийство в Макеевке: россияне расстреляли гражданских в утешение пропагандистам

Россияне продолжают стрелять по гражданским

10 февраля 2025, 22:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские оккупанты наносили удар по жилому дому в Макеевке Донецкой области для распространения пропагандистских нарративов.

Убийство в Макеевке: россияне расстреляли гражданских в утешение пропагандистам

РФ убивает гражданских. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне не гнушаются никакими методами для достижения своих целей. В частности, 8 февраля войска РФ наносили удар по жилому дому во временно оккупированной Макеевке и убили гражданского человека. После удара российские пропагандистские каналы начали распространять информацию об ударе с РСЗО HIMARS, чтобы в дальнейшем пропагандировать свои нарративы в странах Запада с месседжем, что "украинцы используют оружие для ударов по гражданским".

В то же время, отмечает Центр сопротивления, нет ни одного фото обломков и подтверждения, что был удар именно с HIMARS. Однако сами пропагандисты приводят фото фронтального удара по дому со стороны временно оккупированной Горловки.

"Россияне продолжают свою практику ударов по гражданским людям. Один из примеров – артобстрел остановки транспорта "Донецкгормаш" в Донецке 22 января 2015 года. Российские войска цинично убили 15 человек на остановке общественного транспорта, чтобы обвинить Украину. Сразу после обстрела на месте появились российские пропагандисты, сразу обвинившие в обстреле украинские войска. Хотя ни одного оружия, которое могло достичь Донецка и нанести соответствующий ущерб, у украинских войск не было", — добавили в Центре сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-obstrilyaly-tsyvilnyh-v-makiyivtsi-shhob-zvynuvatyty-v-tsomu-zsu/
Теги:

Новости

Все новости