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Марьян Ощановский
Российские оккупанты наносили удар по жилому дому в Макеевке Донецкой области для распространения пропагандистских нарративов.
РФ убивает гражданских. Фото из открытых источников
Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне не гнушаются никакими методами для достижения своих целей. В частности, 8 февраля войска РФ наносили удар по жилому дому во временно оккупированной Макеевке и убили гражданского человека. После удара российские пропагандистские каналы начали распространять информацию об ударе с РСЗО HIMARS, чтобы в дальнейшем пропагандировать свои нарративы в странах Запада с месседжем, что "украинцы используют оружие для ударов по гражданским".
В то же время, отмечает Центр сопротивления, нет ни одного фото обломков и подтверждения, что был удар именно с HIMARS. Однако сами пропагандисты приводят фото фронтального удара по дому со стороны временно оккупированной Горловки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.
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