Убийство в Макеевке: россияне расстреляли гражданских в утешение пропагандистам

Российские оккупанты наносили удар по жилому дому в Макеевке Донецкой области для распространения пропагандистских нарративов.

РФ убивает гражданских. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне не гнушаются никакими методами для достижения своих целей. В частности, 8 февраля войска РФ наносили удар по жилому дому во временно оккупированной Макеевке и убили гражданского человека. После удара российские пропагандистские каналы начали распространять информацию об ударе с РСЗО HIMARS, чтобы в дальнейшем пропагандировать свои нарративы в странах Запада с месседжем, что "украинцы используют оружие для ударов по гражданским".

В то же время, отмечает Центр сопротивления, нет ни одного фото обломков и подтверждения, что был удар именно с HIMARS. Однако сами пропагандисты приводят фото фронтального удара по дому со стороны временно оккупированной Горловки.

"Россияне продолжают свою практику ударов по гражданским людям. Один из примеров – артобстрел остановки транспорта "Донецкгормаш" в Донецке 22 января 2015 года. Российские войска цинично убили 15 человек на остановке общественного транспорта, чтобы обвинить Украину. Сразу после обстрела на месте появились российские пропагандисты, сразу обвинившие в обстреле украинские войска. Хотя ни одного оружия, которое могло достичь Донецка и нанести соответствующий ущерб, у украинских войск не было", — добавили в Центре сопротивления.

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