Убийственный ветер: Украинские военные под Покровском уничтожили российскую колонну техники, благодаря погоде

На Покровском направлении украинским военным удалось заметить скрытую дымом русскую колонну бронетехники, ведь занавес сдул ветер. Это позволило украинским силам выявить русскую технику и открыть огонь.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Наши наблюдательные посты зафиксировали, что противник начал бросать дымы и почти весь передний край был задымлен. Но из-за ветра дым начал смещаться в сторону и было видно, что движется вражеская техника. Это было три БМП и один танк… Сначала сработала наша артиллерия, AS-90, которая и поразила наш танк.

Далее, с другой стороны, начали двигаться еще две БМП, которые опять же были сожжены”, — говорит начальница отделения коммуникаций 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады лейтенант Юлия Степанюк.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупант форсировал р. Мокрые Ялы и обходит Веселое с другой стороны. Из Днепроэнергии и Раздольного есть движение на Отрадное. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

"Сейчас Днепроэнергия постепенно превращается в хаб для накопления пехоты и продолжения атак врага. За Бурлацкое, Привольное и Новоселку бои уже за окраинами фактически, оккупанты контролируют большие части всех трех поселков. Но основная борьба еще впереди. Линия Комар-Вольное Поле станет местом адских боев уже в скором времени", – отмечает военкор.