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Убийственный ветер: Украинские военные под Покровском уничтожили российскую колонну техники, благодаря погоде

На Покровском направлении ВСУ удалось уничтожить оккупантов, благодаря погоде

сегодня, 12:49
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Недилько Ксения

На Покровском направлении украинским военным удалось заметить скрытую дымом русскую колонну бронетехники, ведь занавес сдул ветер. Это позволило украинским силам выявить русскую технику и открыть огонь.

Убийственный ветер: Украинские военные под Покровском уничтожили российскую колонну техники, благодаря погоде

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Наши наблюдательные посты зафиксировали, что противник начал бросать дымы и почти весь передний край был задымлен. Но из-за ветра дым начал смещаться в сторону и было видно, что движется вражеская техника. Это было три БМП и один танк… Сначала сработала наша артиллерия, AS-90, которая и поразила наш танк.

Далее, с другой стороны, начали двигаться еще две БМП, которые опять же были сожжены”, — говорит начальница отделения коммуникаций 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады лейтенант Юлия Степанюк.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупант форсировал р. Мокрые Ялы и обходит Веселое с другой стороны. Из Днепроэнергии и Раздольного есть движение на Отрадное. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

"Сейчас Днепроэнергия постепенно превращается в хаб для накопления пехоты и продолжения атак врага. За Бурлацкое, Привольное и Новоселку бои уже за окраинами фактически, оккупанты контролируют большие части всех трех поселков. Но основная борьба еще впереди. Линия Комар-Вольное Поле станет местом адских боев уже в скором времени", – отмечает военкор.                                                                                                                                                                                        



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