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«Убийства гражданских в деревне на Курщине»: что известно

Оккупанты распространяют дезинформацию о зверствах ВСУ в Курской области

4 марта 2025, 11:30
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Недилько Ксения

Российская пропаганда в очередной раз распространяет дезинформацию о якобы убийствах гражданских в селе Русское Поречное на Курщине. Как доказательства ru-пропаганда распространяет видео, на котором сняты тела нескольких погибших людей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где сообщают, что это фейк.

«Убийства гражданских в деревне на Курщине»: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что распространенное видео не содержит никаких подлинных доказательств. Из него невозможно установить ни количество тел, ни место происшествия, ни личности погибших, ни причины и обстоятельства их смерти.

"Центр неоднократно обращал внимание на подобные вбросы, которые являются частью масштабной и продолжительной дезинформационной кампании о "зверствах ВСУ на курщине". Благодаря им ru-пропаганда пытается создать русскому поречному имидж "российской Бучи" и поддерживать в обществе высокий градус ненависти к "украинским фашистам"", – пишут в ЦПД.

Там добавляют, что еще одна цель этой кампании – сместить фокус внимания с преступлений российских военных в отношении гражданского населения Украины. Впрочем доказательства военных преступлений России, в отличие от распространяемых ru-пропагандой фейков, зафиксированы международными организациями.

«Убийства гражданских в деревне на Курщине»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пропагандистский нарратив об "украинских зверствах на Курщине" настолько бестолков, что его порой опровергают даже российские чиновники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Так, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вернувшиеся из плена россияне и жители Курщины рассказывали, что украинцы кормили их и делились с ними последним.



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