«Убийства гражданских в деревне на Курщине»: что известно

Российская пропаганда в очередной раз распространяет дезинформацию о якобы убийствах гражданских в селе Русское Поречное на Курщине. Как доказательства ru-пропаганда распространяет видео, на котором сняты тела нескольких погибших людей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где сообщают, что это фейк.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что распространенное видео не содержит никаких подлинных доказательств. Из него невозможно установить ни количество тел, ни место происшествия, ни личности погибших, ни причины и обстоятельства их смерти.

" Центр неоднократно обращал внимание на подобные вбросы, которые являются частью масштабной и продолжительной дезинформационной кампании о "зверствах ВСУ на курщине". Благодаря им ru-пропаганда пытается создать русскому поречному имидж "российской Бучи" и поддерживать в обществе высокий градус ненависти к "украинским фашистам" ", – пишут в ЦПД.

Там добавляют, что еще одна цель этой кампании – сместить фокус внимания с преступлений российских военных в отношении гражданского населения Украины. Впрочем доказательства военных преступлений России, в отличие от распространяемых ru-пропагандой фейков, зафиксированы международными организациями.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пропагандистский нарратив об "украинских зверствах на Курщине" настолько бестолков, что его порой опровергают даже российские чиновники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Так, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вернувшиеся из плена россияне и жители Курщины рассказывали, что украинцы кормили их и делились с ними последним.