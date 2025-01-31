"Убийцы танков" направляются в Украину

30 января Швеция объявила крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 13,5 млрд. шведских крон (около 1,25 млрд. долларов). В пакете предусмотрены средства на усиление дальнобойности Украины, множество противотанковых комплексов АТ4, а также полторы тысячи "убийц танков" — чрезвычайно эффективных управляемых ракет TOW.

ПТРК TOW. Фото из открытых источников

Согласно уточнениям правительства Швеции, в крупнейшем пакете помощи предусмотрено 5,9 млрд шведских крон на закупки военного оборудования для ВСУ. Еще 2,8 млрд крон пойдут на пожертвования в фонды закупки текинки. Кроме того, в пакете раскрыта передача военного оборудования от Швеции на сумму в 3,3 млрд. крон.

— 1500 противотанковых ракет TOW

— 200 единиц противотанковых комплексов AT4

— 146 грузовых автомобилей,

— 16 боевых катеров,

— 23 единицы вооружения морского назначения

— пехотное снаряжение, боеприпасы и средства защиты

Особое внимание привлекают противотанковые системы. TOW – это тяжелая противотанковая ракета американского производства, которая может запускаться с разных платформ, включая боевые машины пехоты Bradley, которые уже есть в Украине. Это высокоточное оружие, которое может использоваться для борьбы с фортификационными сооружениями, в том числе с бункерами.

Также противотанковым средством в пакете стали пусковые установки АТ4. Это переносные одноразовые гранатометы шведского производства весом около семи килограммов. В целом Украина получила за время с начала полномасштабного вторжения около 20 тыс. гранатометов АТ4.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа рассказали, как обманули Украину с помощью для войны против России.

Также "Комментарии" писали о странах, которые передали Украине больше танков и бронетехники.