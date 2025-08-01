Несмотря на проведение переговоров по установлению мира в Украине, Россия продолжает наступать и пытаться захватить новые территории. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко объяснил, что Путин избрал жестокую стратегию — Россия будет наступать и хочет добиться капитуляции Украины.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети рассказал о потерях Украины и России в войне с начала 2025 года.

"Мне только сообщили, что почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце в этой бессмысленной войне с Украиной. Россия потеряла 112 500 солдат с начала года. Это много ненужных СМЕРТЕЙ! Однако Украина также сильно пострадала. С 1 января 2025 года они потеряли около 8 000 солдат, и это число не включает их пропавших без вести”, — написал Дональд Трамп.

Американский президент также напомнил о потерях Украины гражданских лиц — но в меньшем количестве из-за того, что российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты.

"Это война, которой никогда не должно быть — это война Байдена, а не "ТРАМПА". Я здесь просто для того, чтобы посмотреть, смогу ли я ее остановить!", — отметил президент США.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти 20 систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Трамп, по информации украинского политика, заявил, что "17 систем Patriot готовятся к отправке в Украину".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в разговорах с западными партнерами постоянно подчеркивает необходимость увеличить количество систем ПВО в Украине, чтобы закрыть небо и уменьшить количество пострадавших от российских обстрелов.



