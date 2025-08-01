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Кречмаровская Наталия
Несмотря на проведение переговоров по установлению мира в Украине, Россия продолжает наступать и пытаться захватить новые территории. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко объяснил, что Путин избрал жестокую стратегию — Россия будет наступать и хочет добиться капитуляции Украины.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети рассказал о потерях Украины и России в войне с начала 2025 года.
Американский президент также напомнил о потерях Украины гражданских лиц — но в меньшем количестве из-за того, что российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти 20 систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Трамп, по информации украинского политика, заявил, что "17 систем Patriot готовятся к отправке в Украину".
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в разговорах с западными партнерами постоянно подчеркивает необходимость увеличить количество систем ПВО в Украине, чтобы закрыть небо и уменьшить количество пострадавших от российских обстрелов.