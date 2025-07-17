"Убегали от ТЦК через балкон": что известно о якобы мобилизации в Киеве

Российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине – распространяют манипулятивную и искаженную информацию.

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В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские пропагандисты распространяют видео из Киева, на котором несколько мужчин якобы убегают через балкон. Российская пропаганда заявляет, что мужчины спасались от работников ТЦК.

В Центре заявили, что верифицировали информацию и отметили, что на самом деле на видео зафиксирован не побег от мобилизации. Видео — результат рейда на мошеннический колл-центр, который состоялся 8 июля в Киеве. Аналитики Центра подчеркнули, что этот инцидент не имеет никакого отношения к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Российская пропаганда в очередной раз сознательно вырывает кадры из контекста, чтобы создать впечатление массового недовольства мобилизацией. Цель — посеять недоверие к украинским военным структурам и спровоцировать панические настроения", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг пытается создать картинку массового народного сопротивления работникам ТЦК, пользуясь чувствительностью темы.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео якобы из Одессы, на котором местные жители "дают отпор" работнику ТЦК.

В ЦПД отметили, что на самом деле на видео — инцидент, произошедший еще 11 сентября 2024 года в Ивано-Франковске. На нем видно, как группа молодых людей нападает на военнослужащего. Впоследствии полиция Ивано-Франковского района задержала трех человек, причастных к нападению”.



