"Убегали от ТЦК через балкон": что известно о якобы мобилизации в Киеве

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине – распространяют манипулятивную и искаженную информацию.
Повестка. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские пропагандисты распространяют видео из Киева, на котором несколько мужчин якобы убегают через балкон. Российская пропаганда заявляет, что мужчины спасались от работников ТЦК.
В Центре заявили, что верифицировали информацию и отметили, что на самом деле на видео зафиксирован не побег от мобилизации. Видео — результат рейда на мошеннический колл-центр, который состоялся 8 июля в Киеве. Аналитики Центра подчеркнули, что этот инцидент не имеет никакого отношения к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг пытается создать картинку массового народного сопротивления работникам ТЦК, пользуясь чувствительностью темы.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео якобы из Одессы, на котором местные жители "дают отпор" работнику ТЦК.
В ЦПД отметили, что на самом деле на видео — инцидент, произошедший еще 11 сентября 2024 года в Ивано-Франковске. На нем видно, как группа молодых людей нападает на военнослужащего. Впоследствии полиция Ивано-Франковского района задержала трех человек, причастных к нападению”.