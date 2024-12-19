У Зеленского жестко отреагировали на угрозы Путина ударить по Киеву «Орешником»

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил нанести удары системой "Орешник" по Киеву, чтобы испытать западную систему ПВО. Как отметил в эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, такие заявления лишь подтверждают неадекватность главы Кремля.
Владимир Путин
По мнению советника, Путин не осознает реального положения дел – количества потерь российских военных, уничтоженной техники и перемен на фронте. В то же время, он продолжает свои заявления в агрессивной манере, угрожая украинскому народу и пытаясь противопоставить себя НАТО, выбрав для этого Киев. При этом, как добавил Подоляк, Путин является тем человеком, который всего боится.
Он также отметил, что все так называемые "мирные планы", предполагающие уступки со стороны Украины, лишь провоцируют Путина к еще более наглому поведению. По его словам, необходимо, чтобы все поняли одну простую вещь — с Путиным нельзя говорить, и какие-либо уступки лишь поощряют его к новым угрозам и агрессии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывали , что Путин во время прямой линии с народом предложил странам Запада провести так называемую высокотехнологичную дуэль в виде обстрела столицы Украины. В частности, Путин заявил, что якобы нет никаких шансов сбить российские ракеты "Орешник". По его словам, он может якобы это доказать.
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