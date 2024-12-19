У Зеленского жестко отреагировали на угрозы Путина ударить по Киеву «Орешником»

Кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил нанести удары системой "Орешник" по Киеву, чтобы испытать западную систему ПВО. Как отметил в эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, такие заявления лишь подтверждают неадекватность главы Кремля.

Владимир Путин

"В XXI веке человек угрожает устроить апокалипсис в 3-миллионном городе. Что это вообще такое? Он фактически говорит, что он диагностированный человек, не разговаривайте со мной", – подчеркнул Подоляк.

По мнению советника, Путин не осознает реального положения дел – количества потерь российских военных, уничтоженной техники и перемен на фронте. В то же время, он продолжает свои заявления в агрессивной манере, угрожая украинскому народу и пытаясь противопоставить себя НАТО, выбрав для этого Киев. При этом, как добавил Подоляк, Путин является тем человеком, который всего боится.

"Когда на Западе принимают жесткие решения против Путина – он скрывается. Как только чувствует послабление – начинает угрожать, говорить, что его нужно бояться. Это проблематика, которую не понимают те, кто побуждают Россию так себя вести", – отметил советник главы ОП.

Он также отметил, что все так называемые "мирные планы", предполагающие уступки со стороны Украины, лишь провоцируют Путина к еще более наглому поведению. По его словам, необходимо, чтобы все поняли одну простую вещь — с Путиным нельзя говорить, и какие-либо уступки лишь поощряют его к новым угрозам и агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывали , что Путин во время прямой линии с народом предложил странам Запада провести так называемую высокотехнологичную дуэль в виде обстрела столицы Украины. В частности, Путин заявил, что якобы нет никаких шансов сбить российские ракеты "Орешник". По его словам, он может якобы это доказать.



