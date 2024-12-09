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У Зеленского заявили о новой инициативе по завершению войны

У Зеленского заявили о консультациях по завершению войны: Никифоров

9 декабря 2024, 21:55
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Кречмаровская Наталия

Вопрос о возможном завершении войны обсуждают как западные, так и украинские чиновники. Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал о решениях, принятых руководством страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Интерфакс-Украина".

У Зеленского заявили о новой инициативе по завершению войны

Фото портал "Комментарии"

По его словам, Украина собирает ключевых партнеров, которые вместе с США способны максимально усилить ее, встречу планируют провести в декабре.

"Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США способны обеспечить максимальное усиление нашего государства. Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, обладающие дальнобойными способностями, страны, которые производят крупнейшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", — сказал Никифоров.


По его словам, Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, обеспечения того, чтобы быть сильной при любом развитии событий и на переговорах, и на поле боя.

Отмечалось, что президент Украины перед встречей с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом предложил "Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании — четырех крупных стран Европы и НАТО" для обмена мнениями по завершению войны и развитию совместного видения этого из США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен обсудить вопрос приглашения Украины в НАТО с президентом США Джо Байденом.

Детальнее о видении Зеленского вариантов завершения войны можно по ссылке.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1032921.html
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