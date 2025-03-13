У Зеленского заявили, какие условия категорически не примут для установления мира

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Кречмаровская Наталия
В мировом политикуме продолжаются жесткие дискуссии и длительные переговоры по завершению войны в Украине. Переговоры, проведенные в Саудовской Аравии между Украиной и США, доказали стремление украинского народа к миру. Была предварительно согласована установка 30-дневного режима полной тишины.
Фото портал "Комментарии"
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал о красных линиях — на какие условия не согласится Украина.
По его словам, встреча и договоренности были очень успешными, однако "это только начало".
Ермак сообщил, что Украина согласовала с американскими партнерами об обязательной встрече в мирном процессе представителей Европы.
Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", сегодня отказывались от установления режима тишины. В ЦПИ отметили, что Россия традиционно пытается искривить реальность и выставить себя главным миротворцем. Именно, как отмечают в ЦПИ, можно толковать слова Ушакова о незаинтересованности в кратковременном прекращении огня на 30 дней.
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