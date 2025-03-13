В мировом политикуме продолжаются жесткие дискуссии и длительные переговоры по завершению войны в Украине. Переговоры, проведенные в Саудовской Аравии между Украиной и США, доказали стремление украинского народа к миру. Была предварительно согласована установка 30-дневного режима полной тишины.

Фото портал "Комментарии"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал о красных линиях — на какие условия не согласится Украина.

"Мы никогда не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и здесь наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами, они тоже против замороженного конфликта, они тоже против так называемого "Минска 3" или каких-то договоренностей, как Будапештский меморандум или другие, которые, к сожалению, не сработали. Все это отдают себе отчет, все сделали свои выводы”, — подчеркнул Ермак.

По его словам, встреча и договоренности были очень успешными, однако "это только начало".

“И перед нами большая работа, главное, что Украина не одна, Украина с партнерами, также с нашими европейскими партнерами. Мы на постоянной связи, мы информируем их, что происходит”, — подчеркнул руководитель ОПУ.

Ермак сообщил, что Украина согласовала с американскими партнерами об обязательной встрече в мирном процессе представителей Европы.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", сегодня отказывались от установления режима тишины. В ЦПИ отметили, что Россия традиционно пытается искривить реальность и выставить себя главным миротворцем. Именно, как отмечают в ЦПИ, можно толковать слова Ушакова о незаинтересованности в кратковременном прекращении огня на 30 дней.



