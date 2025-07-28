У Зеленского заявили, что Путин "ответил" на призыв завершить войну

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на очередные воздушные атаки России, указав, что таким образом российский диктатор Владимир Путин отвечает на призывы закончить войну и начать мирные переговоры.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Ермак прокомментировал российский обстрел в ночь на 28 июля и заявил, что это был ответ Путина на вопрос окончания войны в Украине.

"Вот так путин отвечают на призывы завершать войну и садиться за стол. До сих пор продолжаются воздушные атаки россиян, уже пострадала гражданская инфраструктура, дома, люди, в том числе и в Киеве", — подчеркнул Ермак.

Представитель команды Зеленского считает, что российский диктатор стремится лишь к продолжению войны и поражения Украины, однако Путина можно остановить санкциями и усилением Киева.

"Альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины и жестким действиям по окружению и самому путину нет. Он ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет", — уверяет руководитель ОП.

По словам Ермака, Россия также испытывает реакцию НАТО, ведь дроны залетают в воздушное пространство стран Балтии. По его мнению, "это сигналы, которые нельзя игнорировать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что хотят закончить войну дипломатическим путем. Однако Песков отмечает, что это возможно только при выполнении всех условий Путина по отношению к Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп планирует завершить войну в Украине. В США раскрыли детали стратегии по отношению к Путину. Ожидается, что Трамп будет оказывать давление на российского диктатора для переговоров, однако Украина также должна пойти на уступки.