У Зеленского заявили, что Китай виновен Украине из-за китайских солдат на войне

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на войне против Украины в рядах российской армии воюет десятки китайских солдат в разных местах по всему фронту. По его словам, Китай должен разъяснить Украине данную ситуацию.

Китайские военные. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della sera рассказал о воюющих против Украины китайских солдатах. Советник Зеленского указывает, что несмотря на пленение только двух солдат КНР, на фронте их больше.

"Их десятки и десятки на разных точках фронта. Не знаю сколько, но много. Это серьезное, масштабное дело, которое мы расследуем", — сказал Ермак.

Итальянский корреспондент спросил, почему Украина так резко реагирует на участие китайских военных на стороне России, если в украинских силах присутствуют добровольцы из разных стран, включая Германию, Францию, США и Италию. Ермак объяснил, что ситуация отличается, ведь Украине помогают союзники, в то время как Китай настаивает на беспристрастности по отношению к российской агрессии. По его словам, Китай должен разъяснить эту ситуацию.

"Нет, потому что Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Наши добровольцы из таких поддерживающих нас стран. Пекин должен нам разъяснения", — сказал Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайский солдат, попавший в украинский плен, объяснил почему заплатил 300 тыс. рублей, чтобы присоединиться к российской армии для войны против Украины.

Также "Комментарии" писали о заявлении МИД Украины, которое вызвало представителя Китая для объяснения из-за инцидента с солдатами КНР на войне в Украине.