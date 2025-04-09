Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил свою обеспокоенность по поводу вероятного участия граждан Китая в войне на стороне России. По его словам, Китай вряд ли захочет напрямую вмешиваться в конфликт из-за своих экономических интересов.

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В своем комментарии на YouTube-канале РБК-Украина Подоляк отметил, что ситуация с участием китайцев в войне нуждается в детальном изучении и ответе Китая. Он отметил, что некоторые китайские граждане, проживающие на Дальнем Востоке России, могут быть вовлечены в боевые действия, но необходимо четко разобраться в обстоятельствах их привлечения.

Подоляк подчеркнул важность того, чтобы Украина публично поднимала этот вопрос, поскольку это позволяет избежать сокрытия участия иностранцев в конфликте и способствует получению ответной реакции от китайских властей.

По его словам, Китай, скорее всего, не захочет участвовать в войне, поскольку это может нанести ущерб его экономическим и политическим интересам, в частности, в сфере международной торговли с Европой и США. Подоляк также добавил, что Китай, вероятно, не будет готов к участию в конфликте типа Северной Кореи и, вероятно, отреагирует на любые попытки привлечь своих граждан к войне более жестко.

Советник президента также отметил, что важную роль в этой ситуации должна играть реакция Китая и Украина должна стремиться к конструктивному сотрудничеству с Китаем для выяснения всех деталей этой ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал, что на фоне обострения торгового напряжения с США Пекин может принять радикальные меры — полностью запретить показ голливудских фильмов на своей территории. Такой шаг станет серьезным вызовом для американской киноиндустрии, которая в значительной степени возлагается на миллионную аудиторию китайского рынка.