У Зеленского выступили с громким заявлением о новом дедлайне Трампа Путину: детали

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил решение американского лидера Дональда Трампа установить короткий срок — 10–12 дней для того, чтобы Владимир Путин согласился на мир с Украиной. В разговоре с New York Post Ермак подчеркнул, что этот шаг ясно демонстрирует решимость США завершить войну.

Андрей Ермак. Фото: УНН

"Необходимо действовать. Я верю в Америку. Я верю в президента Трампа. Когда США ведут – свободный мир следует. Когда Америка серьезная – Россия отступает", — заявил глава ОП.

Он также прокомментировал агрессивные заявления Дмитрия Медведева, который после оглашения ультиматума со стороны США пригрозил войной:

"Возможно, он был пьян", — с иронией отметил Ермак.

Глава Офиса президента сообщил, что готовится новый пакет санкций США, который будет иметь мощный удар по экономике РФ и окончательно дискредитирует пророссийские нарративы:

"Эти санкции уничтожат любой российский нарратив и некоторые пророссийские силы, которые до сих пор пытаются убедить, что ничего не произойдет, и что Кремль и Путин продолжат эту игру. Не надо верить российской пропаганде. Они врут, потому что боятся", — подчеркнул он.

Ермак отметил, что Россия стремится затянуть войну, однако прекратить ее можно только с помощью силы. Санкции, вместе со значительными потерями российской армии, способны повлечь за собой рост недовольства в российском обществе.

"Люди начнут громче спрашивать Путина: 'Зачем ты все это начал? И почему не хочешь остановить войну?'", — добавил он.

Как уже писал портал "Комментарии", офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай, комментируя ситуацию возле Покровска в эфире Киев-2424, подчеркнул, что условия там остаются чрезвычайно тяжелыми уже не первый год. Однако, несмотря на многочисленные риски, говорить о том, что город может быть захвачен российскими войсками в ближайшее время, в частности до конца осени, было бы необоснованно.