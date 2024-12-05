У Зеленского уже знают, что ждать от США после инаугурации Трампа: детали

Украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком провела встречу с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа, ответственными за политику в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

По данным агентства, встреча состоялась в Вашингтоне с участием Майка Уолтца, которого Дональд Трамп планирует назначить советником по вопросам национальной безопасности, и Кита Келлога – кандидата на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

Отмечается, что целью визита стало налаживание сотрудничества с будущей администрацией США для получения поддержки в войне против России. Эта встреча должна была дать понимание Киеву, на что он может рассчитывать в войне против России и какой будет политика Трампа по вопросу урегулирования войны.

Отметим, ранее во время своего выступления в штаб-квартире НАТО министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявила, что Украина с нетерпением ждет первых решений новой администрации США и искренне надеется на дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона.

Министр отметил, Украина и ее союзники должны сосредоточиться на концепте "мир через силу", чтобы заставить Россию согласиться на справедливые требования по восстановлению безопасности.

"Мы вместе с нашими союзниками должны сделать все, чтобы принудить Россию к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру. И здесь мы говорим о концепте "мир через силу", — пояснил топ-дипломат.

В то же время глава МИД отметил важность поддержки США в этом процессе, учитывая ключевую роль Вашингтона в безопасности и военной помощи Киеву.

"Сегодня в США находится руководитель Офиса Андрей Ермак, который будет соответствующим важным встречам, и этот контакт чрезвычайно важен для установления, в частности, отношений с представителями новой администрации", — сообщил он.



