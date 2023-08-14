У Зеленского указали, какое оружие приведет к резкому уменьшению боевых возможностей России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал дальнобойные ракеты для Украины средством, которое уменьшит боевые возможности России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.

HIMARS запускает ракету ATACMS. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк призывает украинских партнеров предоставить дальнобойные ракеты Taurus, производимые Германией и ATACMS, которые находятся в Соединенных Штатах. По словам советника главы ОП, дальнобойные ракеты помогут активно уничтожать ресурсы Россия, которые она использует на дальних подступах к фронту. Кроме того, это оружие разрушит тыловую логистику российских сил, в частности, это касается топлива, транспорта и складов.

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"Это ускорение украинских наступательных операций. Это сохранение жизней украинских военнослужащих, минимизация потерь... А главное, это деэскалация", — объясняет Подоляк необходимость предоставить ракеты Taurus и ATACMS.

Taurus – это крылатая ракета немецко-шведского производства класса "воздух-земля" весом 1360 кг, которая может атаковать цели на расстоянии более 500 км. Главным образом предназначена для высокоточных ударов по уничтожению целей, находящихся под значительной защитой. Ключевым преимуществом ракеты является возможность атаковать цели без необходимости захода самолета в зону действия ПВО.

ATACMS – это баллистическая ракета малой дальности американского производства запуск, которых происходит из пусковых установок, в том числе из артиллерийской системы HIMARS. Различные модификации ракеты имеют радиус поражения цели от 140 км до 300 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии сделали новое заявление о дальнобойных ракетах Taurus для Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинские элитные бойцы провели спецоперацию и похитили российского командира.