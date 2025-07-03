У Зеленского спрогнозировали, какой будет война в 2026 году

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак спрогнозировал, какой будет война в Украине в 2026 году и подчеркнул, что стоит надеяться на лучшее, а готовиться к худшему, как когда-то в 1930-х сделал премьер Британии Невилл Чемберлен, который верил, что войны с Гитлером можно избежать. Но он воспринимал угрозу серьезно, поэтому начал перевооружение.

Андрей Ермак спрогнозировал, какой будет война 2026 года

"Сегодня Европа и НАТО – в той же точке. Но на этот раз враг – москва с роями дронов, дезинформацией и ядерными угрозами. Украина уже проходит этот тест", – отметил Ермак и сообщил, какой будет война 2026 года:

- FPV-дроны с ИИ, летящие на 80+ км. Они смогут различать цели. В будущем – внешность людей, отдельные характеристики.

- Лазерные установки, которые будут выжигать дроны в небе. И перехватчики с ИИ системами.

- Микроволновое оружие, способное сбивать рои без выстрела.

- AI-системы управления ударами, сокращающие цикл "обнаружения – поражения" до секунд.

– наземные боевые дроны, оптоволокно с увеличенной дистанцией, фронтовая электронная война.

Это первая война новой эпохи, отмечает Ермак.

"Что должно сделать НАТО, потому что инструменты безопасности времен Холодной войны технологически дорогие и теряют эффективность. 1. Мобилизовать оборонительную промышленность, перевести ее на ритм военного времени. Больше инвестировать в украинский ВПК. 2. Переориентировать оборонную планировку: от танковых армий до беспилотных роев, ИИ. 3. Инвестировать в ПВО будущего: лазеры, микроволны, облачные системы обнаружения, фронтовые сетки. 4. Создать командование ИИ – не только как аналитическую помощь, а как боевую надстройку. 5. Просмотреть логистику и стандарты: производство без посредников, оружие с адаптацией к реальному бою, не бумажным доктринам. Время давно пришло", – заметил руководитель ОП.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бойцы Третьей штурмовой бригады с помощью роботизированного комплекса смогли украсть у оккупантов пулемет.