У Зеленского спрогнозировали, какой будет война в 2026 году

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Недилько Ксения
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак спрогнозировал, какой будет война в Украине в 2026 году и подчеркнул, что стоит надеяться на лучшее, а готовиться к худшему, как когда-то в 1930-х сделал премьер Британии Невилл Чемберлен, который верил, что войны с Гитлером можно избежать. Но он воспринимал угрозу серьезно, поэтому начал перевооружение.
Андрей Ермак спрогнозировал, какой будет война 2026 года
- FPV-дроны с ИИ, летящие на 80+ км. Они смогут различать цели. В будущем – внешность людей, отдельные характеристики.
- Лазерные установки, которые будут выжигать дроны в небе. И перехватчики с ИИ системами.
- Микроволновое оружие, способное сбивать рои без выстрела.
- AI-системы управления ударами, сокращающие цикл "обнаружения – поражения" до секунд.
– наземные боевые дроны, оптоволокно с увеличенной дистанцией, фронтовая электронная война.
Это первая война новой эпохи, отмечает Ермак.
"Что должно сделать НАТО, потому что инструменты безопасности времен Холодной войны технологически дорогие и теряют эффективность.
1. Мобилизовать оборонительную промышленность, перевести ее на ритм военного времени. Больше инвестировать в украинский ВПК.
2. Переориентировать оборонную планировку: от танковых армий до беспилотных роев, ИИ.
3. Инвестировать в ПВО будущего: лазеры, микроволны, облачные системы обнаружения, фронтовые сетки.
4. Создать командование ИИ – не только как аналитическую помощь, а как боевую надстройку.
5. Просмотреть логистику и стандарты: производство без посредников, оружие с адаптацией к реальному бою, не бумажным доктринам. Время давно пришло", – заметил руководитель ОП.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что бойцы Третьей штурмовой бригады с помощью роботизированного комплекса смогли украсть у оккупантов пулемет.