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У Зеленского спокойно восприняли победу Трампа: что это значит для войны

Трамп обещал быстро закончить войну в Украине, однако не имеет реального плана это сделать. Это позволяет Украине убедить президента США усилить помощь.

сегодня, 10:25
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Автор:
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Slava Kot

Недавние победы Дональда Трампа на политической арене вызвали разные реакции среди мировых лидеров. Однако в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, в отличие от многих, восприняли эту новость без тревоги. Как указывает The Economist, многие представители Офиса президента, а иногда даже сам Зеленский, отнеслись к победе Трампа спокойно, что связано с разочарованием в подходах администрации Джо Байдена, которая обеспечивала Украине лишь "базовую поддержку".

У Зеленского спокойно восприняли победу Трампа: что это значит для войны

Дональд Трамп

The Economist пишет, что для Украины администрация Байдена не оправдала надежд на обеспечение достаточной военной и финансовой помощи. Поэтому в Киеве видят в Трампе возможность для изменения подхода, особенно в контексте различных стратегий, которые обсуждаются в его окружении.

Первый вариант окончания войны связывают с будущим вице-президентом Джей Ди Венсом, поддерживающим заморозку войны на нынешней линии фронта, нейтралитет для Украины и практически отсутствие гарантий безопасности или ограничений для Путина.

Второй план касается бывшего госсекретаря Трампа Майка Помпео, изложенного в Wall Street Journal. Он предполагает усиление военной и финансовой помощи для Украины, а также ее членство в НАТО. Именно на нем сосредотачивается Украина. Кроме того, украинские лидеры понимают необходимость показать Трампу выгоду от плана Помпео, а не Венса. Это может означать, что Украина пойдет на дополнительные уступки для привлечения американских компаний к добыче природных ресурсов, что, в общем, станет полезным для обеих стран.

Кроме того, The Economist считает, что полная сдача Украины маловероятна из-за давления внутри Республиканской партии, а также нежелания Трампа стать инициатором поражения Украины в войне.

Таким образом, хотя смена лидера в Белом доме вызывает определенные волнения, команда Зеленского видит потенциальные преимущества в новых возможностях, которые могут возникнуть с политикой Трампа по поводу завершения войны и поддержки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти важнейших обещаниях Трампа, которые он планирует осуществить во время своего президентства.

Также "Комментарии" писали о том, что в США считают, что Путин готов к переговорам только при одном условии.



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Источник: https://www.economist.com/europe/2024/11/07/why-volodymyr-zelensky-may-welcome-donald-trumps-victory
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