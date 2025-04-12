У Зеленского сказали, кто еще должен идти на службу в армию

Служба в армии должна стать обязанностью для всех граждан, независимо от пола, об этом интервью проекту Bihus.Info заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Служба в армии

В частности, он заявил, что в условиях длительной угрозы со стороны России — государства, стремящегося уничтожить украинскую нацию и суверенитет, Украине нужно основательно переосмыслить подход к комплектованию войска. По его мнению, в течение следующих 10–30 лет угроза полномасштабной войны будет оставаться, и это требует нового формата подготовки общества.

"Мне кажется, нужно продумать определенный переходный период для того, чтобы у граждан было четкое понимание того, что служить должны все", — подчеркнул военный.

Кроме того, Палиса напомнил, что защита Отечества является конституционной обязанностью граждан. В этом контексте он предложил изучить опыт Израиля, в частности, об общем военном долге, который охватывает и женщин.

"Если гражданин претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендовать на какие-то выплаты из государственного бюджета, они должны служить. Окей, там минимальный контракт, пусть годичный. И мужчины, и женщины в армии", – заметил замглавы Офиса президента.

Он добавил, что современная армия нуждается в специалистах в разных сферах, и каждый может найти себя — независимо от физических возможностей. А базовая военная подготовка даст гражданам лучшее понимание, как работает армия, и позволит в будущем присоединиться к резерву своего подразделения.

"Что у мужчин, что у женщин, у них будет больше понимания, что такое Вооруженные Силы. Опять же, если мы хотим построить такое государство, в котором будут счастливы наши дети, то это понимание должно передаться от поколения, чтобы поколение, что мы хотим быть успешными в будущем. Так сильны, что никакой из соседей или нестабильных личностей просто не подумает, что можно повторить 22 год", — подчеркнул Палиса.

С его точки зрения, в будущем условие службы в армии может стать определяющим для тех, кто стремится занимать государственные должности — в частности депутатские или управленческие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцам посоветовали молчать в вопросе демобилизации.



