У Зеленского сказали, кто еще должен идти на службу в армию

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Ткачик Олеся
Служба в армии должна стать обязанностью для всех граждан, независимо от пола, об этом интервью проекту Bihus.Info заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.
Служба в армии
В частности, он заявил, что в условиях длительной угрозы со стороны России — государства, стремящегося уничтожить украинскую нацию и суверенитет, Украине нужно основательно переосмыслить подход к комплектованию войска. По его мнению, в течение следующих 10–30 лет угроза полномасштабной войны будет оставаться, и это требует нового формата подготовки общества.
Кроме того, Палиса напомнил, что защита Отечества является конституционной обязанностью граждан. В этом контексте он предложил изучить опыт Израиля, в частности, об общем военном долге, который охватывает и женщин.
Он добавил, что современная армия нуждается в специалистах в разных сферах, и каждый может найти себя — независимо от физических возможностей. А базовая военная подготовка даст гражданам лучшее понимание, как работает армия, и позволит в будущем присоединиться к резерву своего подразделения.
С его точки зрения, в будущем условие службы в армии может стать определяющим для тех, кто стремится занимать государственные должности — в частности депутатские или управленческие.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцам посоветовали молчать в вопросе демобилизации.
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