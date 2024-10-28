У Зеленского сказали, когда можно начинать переговоры с Россией

Пока говорить о переговорах с Россией – это абсурд, об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия считает нормой вторжения на территорию суверенных государств, не несет ответственности за преступления и нарушает международное право. Такая позиция, по его словам, делает невозможными любые переговоры.

Переговоры Украины и РФ

Подоляк подчеркнул, что договориться с Россией нельзя, но ее можно принудить к переговорам на выгодных Украине условиях. Он пояснил, что для этого следует усилить удары по территории РФ, нарастить количество техники для обороны и наступления и перенести военные действия на большую часть территории России. Это, по мнению Подоляка, даст Украине дополнительные рычаги давления.

Если Россия начнет нести серьезные экономические потери, отметил Подоляк, это может заставить ее понять, что положительного результата в войне для нее не будет. Когда потери России станут значительными, тогда можно будет говорить о переговорах, считает советник главы ОП.

Подоляк также отметил роль Индии в поддержке российской экономики. Он пояснил, что, несмотря на санкции, Россия сохраняет доходы благодаря сотрудничеству со странами типа Индии, Китая и некоторыми арабскими странами. Советник отметил, что если Индия и другие государства снизят уровень экономического сотрудничества с РФ, это значительно повысит цену войны для России, ведь она испытает дефицит как ресурсов, так и финансов.

Украина, по его словам, работает со странами, придерживающимися "условного нейтралитета", пытаясь объяснить, что поддержка РФ стратегически невыгодна, поскольку Россия пренебрегает международным правом и продвигает насилие как принцип внешней политики. Подоляк подчеркнул, что такая позиция России создает угрозу дестабилизации и может привести к провокационным террористическим действиям на разных континентах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , каким образом Украина может заставить РФ вести переговоры на своих условиях.



