У Зеленского шокировали признание, что РФ требовала от Украины в Стамбуле

Кремлевский диктатор Владимир Путин все чаще вспоминает так называемые "стамбульские договоренности", намекая на состоявшиеся в марте 2022 года переговоры. Ранее он акцентировал внимание на "Минских соглашениях", теперь же пытается изменить риторику, сосредоточившись на другом формате. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу назвал эти заявления манипуляцией, подчеркнув, что Россия постоянно извращает факты и пытается продвинуть свою ложную версию событий на международном уровне. По его словам, "стамбульских договоренностей" никогда не существовало, поскольку Россия и в Стамбуле, и в Беларуси выдвигала ультимативные требования.

Михаил Подоляк

Как пояснил Подоляк, Россия требовала передачи части украинских территорий под свой контроль и юридического признания этих территорий российскими, что противоречит международному праву и абсолютно неприемлемо для Украины. Кроме того, Россия настаивала на отмене санкций и отказе Украины от права требовать компенсаций или привлечения к ответственности за совершенные агрессором преступления, что также является абсурдным.

Подоляк добавил, что требования России включали контроль над внутренними и внешними делами Украины, включая язык, культуру и историю, что тоже неприемлемо.

"Этот бред не то, что подписать, – его даже серьезно обсуждать было нельзя. Это не вопрос, что есть какие-то договоренности. Президент Украины об этом говорил – он никому не давал мандат на какие-либо подписи", сказал Подоляк.

Подоляк также отметил, что все заявления Путина о "стамбульских соглашениях" — это откровенная ложь, и эта тактика используется для создания фальшивой дискуссии и смещения внимания. По его словам, российская пропаганда утверждает, что эти договоренности были подписаны, но их якобы остановил тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, абсолютно не соответствующий действительности.

Относительно "Минских соглашений" Подоляк выразил мнение, что ошибкой было вообще соглашаться на них, и отметил ответственность Германии и Франции как стран-посредников, допустивших признание частичной аннексии суверенной территории Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ хотят мир на основе стамбульских соглашений, якобы парафированных Украиной.



