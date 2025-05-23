У Зеленского сделали шокирующее заявление: на сколько может затянуться война

Граждане Украины начиная со школьных лет должны готовиться к защите своей земли от оккупантов. Война надолго, РФ остается нашим врагом на десятилетие или столетие. Наши дети должны готовиться и знать, что такое война. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Ирина Верещук. Фото: из открытых источников

Чиновница заявила, что украинцы должны перенастраивать свое сознание и понимать, что война с Россией не на месяцы, а десятилетия.

"РФ – наш враг на долгие годы. Мы должны перенастроить свое сознание, а новые поколения жителей Украины должны уметь жить в условиях постоянной угрозы. Если Россия будет знать, что мы готовы дать отпор и стрелять каждый дом, и под ними будет гореть земля – они не будут наступать. Вот наша стратегия, мы ее закладываем из школы. Дети должны знать, что такое война. Потому что мы в конце концов все живем в ней – и не стоит этого отрицать", — отметила Ирина Верещук.

Читайте на портале "Комментарии" — новая администрация США фактически выступила посредником в переговорах между Украиной и Россией, заняв при этом фактически сторону Москвы и передав украинским властям так называемый мирный план с фактическим признанием российской оккупации. Этот мирный план подготовил Кремль и в нем и упоминания компромиссов и уступок со стороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian.

В публикации говорится, что документ содержит условие, при котором Украина должна юридически признать аннексию Крыма с Россией, а также фактически согласиться с оккупацией части восточных регионов. Отмечается, что на этой неделе президент Владимир Зеленский подтвердил, что Кремль требует, чтобы власти дали приказ ВСУ выйти как минимум из пяти областей. При этом важно понимать, что речь идет не о мире, а о прекращении огня и начале переговоров.



