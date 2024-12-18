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У Зеленского резко отказали: кого из лидеров ЕС назвали назойливым

Орбан уточнил, что предложение о перемирии "на столе", у Зеленского прибегли к оскорблениям.

18 декабря 2024, 19:24
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Кречмаровская Наталия

Между Украиной и Венгрией, похоже, начинается скандал – комментарии позиций выходят на новый уровень. Накануне президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал предложение премьера Венгрии Виктора Орбана по поводу перемирия.

У Зеленского резко отказали: кого из лидеров ЕС назвали назойливым

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Венгерское чиновник отметил, что не будет отвечать на провокации (речь идет о критике Зеленского, — ред.).

Соответствующее заявление венгерский премьер опубликовал в соцсети X.

"Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", – говорится в сообщении Орбана.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин резко прокомментировал слова Орбана, заявив, что на такой "ультиматум" Орбана только один ответ — Украине нужен справедливый мир, сообщает сайт “Общественное”.

"Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно – нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Именно ради этого работаем со всеми партнерами скоординированно – с Америкой, Европой. Сейчас будут встречи в Брюсселе, уже были отличные встречи с президентом Трампом. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны", — сказал он.

Напомним, что Виктор Орбан ранее рассказал о мирной инициативе, отклоненной Зеленским.

“В конце председательства Венгрии в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы предложили рождественскую остановку огня и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент @ZelenskyyUa четко отверг и исключил это сегодня. Мы сделали то, что могли!" – написал Орбан.



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Источник: https://suspilne.media/905649-orban-zaaviv-so-propozicia-rizdvanogo-peremira-lezit-na-stoli-v-ofisi-prezidenta-vidpovili/
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