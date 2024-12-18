У Зеленского резко отказали: кого из лидеров ЕС назвали назойливым

Между Украиной и Венгрией, похоже, начинается скандал – комментарии позиций выходят на новый уровень. Накануне президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал предложение премьера Венгрии Виктора Орбана по поводу перемирия.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Венгерское чиновник отметил, что не будет отвечать на провокации (речь идет о критике Зеленского, — ред.).

Соответствующее заявление венгерский премьер опубликовал в соцсети X.

"Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", – говорится в сообщении Орбана.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин резко прокомментировал слова Орбана, заявив, что на такой "ультиматум" Орбана только один ответ — Украине нужен справедливый мир, сообщает сайт “Общественное”.

"Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно – нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Именно ради этого работаем со всеми партнерами скоординированно – с Америкой, Европой. Сейчас будут встречи в Брюсселе, уже были отличные встречи с президентом Трампом. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны", — сказал он.

Напомним, что Виктор Орбан ранее рассказал о мирной инициативе, отклоненной Зеленским.

“В конце председательства Венгрии в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы предложили рождественскую остановку огня и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент @ZelenskyyUa четко отверг и исключил это сегодня. Мы сделали то, что могли!" – написал Орбан.