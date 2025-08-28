\u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438 \u043b\u0435\u0433\u0438\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u043a\u043a\u0443\u043f\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0410\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u043d\u043e\u0439 \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0438 \u041a\u0440\u044b\u043c. \u041e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b \u0437\u0430\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u041e\u0444\u0438\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0418\u0433\u043e\u0440\u044c \u0416\u043e\u0432\u043a\u0432\u0430 \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430 \u041a\u0440\u044b\u043c\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b. \u0416\u043e\u0432\u043a\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u043a\u043d\u0443\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441 \u043e\u043a\u043a\u0443\u043f\u0430\u0446\u0438\u0438 \u041a\u0440\u044b\u043c\u0430, \u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u043a\u0435\u0442\u043d\u043e-\u0434\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0443\u0434\u0430\u0440\u044b \u043f\u043e \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u044f\u043c\u044b\u043c \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0438. \u041e\u043d \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u044d\u0442\u0438 \u0430\u0442\u0430\u043a\u0438 \u0446\u0438\u043d\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438, \u043f\u043e\u0434\u043b\u044b\u043c\u0438 \u0438 \u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u0432\u0430\u043b \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u0440\u0435\u0430\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c. "\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u044f \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u0432, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u044b, \u0421\u0428\u0410, \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d, \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u044f\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0438\u0440 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435", - \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b \u0416\u043e\u0432\u043a\u0432\u0430. \u041e\u043d \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0432 2014 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0430\u043d\u043d\u0435\u043a\u0441\u0438\u044e \u041a\u0440\u044b\u043c\u0430, \u043c\u0438\u0440 \u0432 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u043c\u043e\u043b\u0447\u0430\u043b, \u0430 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0443 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u0430. \u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438\u0437 \u041a\u0440\u044b\u043c\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u043e\u0439\u043d\u0430, \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u043a\u043d\u0443\u043b \u043e\u043d. \u041d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e, \u0416\u043e\u0432\u043a\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0438\u043b: \u0447\u0442\u043e \u041a\u0440\u044b\u043c \u0435\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c\u044e \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u044b, \u0430 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043e\u043a\u043a\u0443\u043f\u0430\u0446\u0438\u044e \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u044b \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0443\u044e \u0441\u0438\u043b\u0443. \u042d\u0442\u043e \u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0430\u044f \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0417\u0435\u043b\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u043a\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u041e\u0444\u0438\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u044f\u0442\u044b\u0439 \u0441\u0430\u043c\u043c\u0438\u0442 \u041a\u0440\u044b\u043c\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432, \u0438 \u043a \u043d\u0435\u043c\u0443 \u0443\u0436\u0435 \u0432\u0435\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430 \u2013 \u0417\u0435\u043b\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041a\u0430\u043a \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 "\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438", \u0414\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u0434 \u0422\u0440\u0430\u043c\u043f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u041d\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0432\u0441\u043a\u0443\u044e \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u044e \u043c\u0438\u0440\u0430, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0435\u043c\u0443 \u0443\u0434\u0430\u0441\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u0442\u044c \u0441 \u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u044b. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e, \u043f\u043e \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u043c \u043f\u0440\u0435\u043f\u044f\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u043c \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d.