У Зеленского рассказали, кто распространил слухи о «переговорах» Трампа и Путина

Издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы общался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по телефону. Однако, по мнению советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, если бы Трамп нуждался в такой коммуникации, он бы объявил об этом официально. Пока подобных заявлений не было, сказал он в комментарии 24 канала.

Михаил Подоляк

Подоляк считает, что слухи о переговорах с Путиным выгодны именно Кремлю, ведь Москва стремится подчеркнуть свою глобальную роль. Однако, по словам советника главы ОП, реальной потребности в таком разговоре нет, поскольку "субъектность Трампа гораздо выше". Если Трамп действительно будет нуждаться в общении с Путиным, это будет заявлено официально, добавил Подоляк.

По его словам, Россия видит изменения в политической системе США и слаженную подготовку к переходу власти к Трампу, отметил Подоляк. В то же время в Кремле разочарованы, ведь не видят желаемых расколов в политике Штатов. Республиканцы, в свою очередь, начинают углубляться в вопрос войны в Украине.

Подоляк добавил, что администрация Джо Байдена продолжает свою работу, тогда как Трамп только формирует команду и получает разведывательные брифинги. Любые предстоящие переговоры между Трампом и Путиным будут проходить по американскому сценарию, и в центре обсуждения будут стоять другие вопросы, чем те, на которые надеется Москва.

Украина активно выстраивает контакты с будущей администрацией Трампа, готовясь к новым политическим реалиям в США, где продолжаются выборы в Конгресс. В то же время Киев доносит до команды Трампа понимание сути войны, необходимости противодействия российским условиям и важности поддержки американского оружия, позволяющего наносить удары вглубь России.

"Москва продолжает настаивать, что она вроде бы является глобальным игроком, что все хотят пообщаться с Путиным, что он все еще влияет на определенные процессы, но это не так. На самом деле, можно и нужно жестко влиять на кремлевского диктатора. Поэтому только Трамп может быть там заинтересованным или не заинтересованным в разговоре и инициировать его", — добавил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле опровергли информацию о переговорах Трампа и Путина.





