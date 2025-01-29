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У Зеленского рассказали, какой должна быть концепция переговоров с Россией

Для Путина война и эскалация конфликта есть лишь способ отвлечь россиян от серьезных внутренних проблем.

сегодня, 16:45
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Клименко Елена

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления кремлевского диктатора Владимира Путина в адрес Украины. По его словам, нынешняя Россия и ее лидер могут функционировать только в условиях войны, а не выстраивать конструктивные отношения с другими странами. К тому же должностное лицо считает, что нынешнюю Россию к справедливым переговорам можно заставить лишь силой, передает РБК-Украина.

У Зеленского рассказали, какой должна быть концепция переговоров с Россией

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

"Путин остается тем же Путиным, его модель поведения не меняется. Он абсолютно неадекватно оценивает реальность и продолжает жить в мире иллюзий, которые сам себе создал для оправдания своих действий", — отметил Подоляк.

Он также добавил, что у Путина, как нелегитимного лидера России, нет никаких оснований ставить под сомнение законность президента Украины Владимира Зеленского. Путин не имеет и не может повлиять на внутренние политические процессы в Украине.

Подоляк объяснил, что для Путина война и эскалация конфликта является лишь способом отвлечь россиян от серьезных внутренних проблем.

"Они точно не будут участвовать в переговорах, где им придется обсуждать справедливые условия. Россия не готова к переговорам без принуждения, и я не понимаю концепцию мирных переговоров, где не используются настоящие инструменты давления на Россию", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, что 28 января Путин заявил, что Владимир Зеленский якобы утратил легитимность и потому не имеет права подписывать документы во время возможных переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, он выразил сомнения в способности Украины вести боевые действия без западной поддержки, отметив, что основным условием является финансирование и снабжение оружием.

Как уже писали "Комментарии", после заявлений американского журналиста Такера Карлсона о якобы планах администрации Байдена совершить убийство российского диктатора Владимира Путина, депутаты Госдумы РФ планируют направить запрос в США и ООН с требованием объяснить ситуацию.



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Источник: https://youtu.be/ewBlQRX4dKw
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