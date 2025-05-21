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У Зеленского рассказали, какие условия РФ предложит Украине в "меморандуме" Путина о перемирии

Подоляк ожидает, что Россия предложит условия перемирия, которые будут соответствовать капитуляции Украины.

21 мая 2025, 17:28
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Slava Kot

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что основной идеей "меморандума" о перемирии от российского диктатора Владимира Путина будет пункт о прекращении существования Украины.

У Зеленского рассказали, какие условия РФ предложит Украине в "меморандуме" Путина о перемирии

Какие условия Россия предложит Украине

Михаил Подоляк в разговоре с "РБК-Украина" прокомментировал возможные условия, которые впишет Россия в свой так называемый меморандум о перемирии. По его словам, в Кремле предложат максимальные условия по капитуляции Украины.

"Они подпишут меморандум совершенно точно такой, как можно максимально ожидать. Это и убрать "первоисточники войны" — это значит, что Украина должна перестать существовать, как они считают. Хотя безусловно первоисточник войны — сама Россия, которая начинает неспровоцированные экспансии", — считает Подоляк.

Советник руководителя ОП прогнозирует, что основными пунктами "меморандума" от России будут требования по отсутствию собственной армии в Украине, гарантии о невозможности вступать в НАТО и другие оборонные альянсы, отмене какой-либо военной помощи от международных партнеров, а также лишение Киева вести внешнюю и внутреннюю политику.

Кроме того, Подоляк считает, что в России потребуют Украину пойти на территориальные уступки и отказаться от своих земель, даже если они не находятся в оккупации.

"Не только от тех, которые Россия милитарно оккупировала. Россия будет настаивать на том, что еще есть территории, которые она считает историческими еще со времен печенегов, и соответственно их тоже так или иначе надо будет отдать России", — сказал Подоляк.

Напомним, что в ходе Стамбульских переговоров украинская и российская стороны договорились изложить свое видение перемирия в письменной форме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Лаврова, который сказал, что Россия исключает перемирие с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал самый лучший вариант окончания войны для России.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/podolyak-nazvav-umovi-ki-rosiya-mozhe-vpisati-1747832794.html
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