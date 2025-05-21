У Зеленского рассказали, какие условия РФ предложит Украине в "меморандуме" Путина о перемирии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что основной идеей "меморандума" о перемирии от российского диктатора Владимира Путина будет пункт о прекращении существования Украины.
Какие условия Россия предложит Украине
Михаил Подоляк в разговоре с "РБК-Украина" прокомментировал возможные условия, которые впишет Россия в свой так называемый меморандум о перемирии. По его словам, в Кремле предложат максимальные условия по капитуляции Украины.
Советник руководителя ОП прогнозирует, что основными пунктами "меморандума" от России будут требования по отсутствию собственной армии в Украине, гарантии о невозможности вступать в НАТО и другие оборонные альянсы, отмене какой-либо военной помощи от международных партнеров, а также лишение Киева вести внешнюю и внутреннюю политику.
Кроме того, Подоляк считает, что в России потребуют Украину пойти на территориальные уступки и отказаться от своих земель, даже если они не находятся в оккупации.
Напомним, что в ходе Стамбульских переговоров украинская и российская стороны договорились изложить свое видение перемирия в письменной форме.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Лаврова, который сказал, что Россия исключает перемирие с Украиной.
Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал самый лучший вариант окончания войны для России.
Новости