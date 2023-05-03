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У Зеленского прокомментировали ночные атаки на Кремль: что говорят

Украина не владеет информацией о ночных атаках на Кремль

сегодня, 16:21
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Автор:

Лиля Воробьева

Украина ничего не знает о ночных атаках на Кремль. Ведь все силы страны направлены только на освобождение своих территорий, а не на атаку чужих. Об этом сообщают "Комментарии", цитируя слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в комментарии для BBC.

У Зеленского прокомментировали ночные атаки на Кремль: что говорят

В Украине прокомментировали атаку на Кремль (фото из открытых источников)

"Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт — это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная в людей, пытавшихся эвакуироваться на вокзале в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации до 9 мая, ожидаемый прием от наших противников", — объяснил Никифоров.


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Со своей стороны, секретарь СНБО Алексей Данилов отказался прокомментировать заявление России об атаке на Кремль.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле признали, что Украина атаковала резиденцию Путина. Соответствующую заявление  сделала пресс-служба российского президента. По их словам, украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. РосСМИ сообщают, что Путин не пострадал, других пострадавших и материального ущерба тоже нет. Также они утверждают, что "в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением радиолокационной борьбы (летальные) аппараты были выведены из строя". В Кремле также отметили, что "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда сочтет нужным". Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

 



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