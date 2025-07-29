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У Зеленского призвали "разбить" лицо диктатуре Путина

Россия самостоятельно не может закончить войну, но Путин пойдет на переговоры под давлением.

29 июля 2025, 14:10
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Slava Kot

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия избрала путь войны и хочет уничтожить Украину. У Зеленского считают, что режим российского диктатора Владимира Путина не способен остановить войну, однако ее можно закончить, если пойти по пути разбитого лица диктатуры.

У Зеленского призвали "разбить" лицо диктатуре Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в Telegram отреагировал на решение России продолжать войну против Украины. По его словам, Кремль маскирует свои цели и стремится уничтожить Украину.

"Россия избрала войну, маскируя это под "защиту своих интересов". На самом же деле Россия продолжает пропагандировать стратегию уничтожения Украины как государства. Потому что это единственный "российский интерес"", — заявил Ермак.

Руководитель ОП отмечает, что такая "наглость" от России стала возможной благодаря помощи от Ирана и Северной Кореи. Кроме того, Москва обходит большую часть санкции благодаря помощи стран Глобального юга.

По словам Ермака, эту ситуацию может изменить реальное давление на Россию, ведь избитый диктатор будет говорить по другому по вопросу окончания войны.

"Как правило, террорист с разбитым лицом говорит иначе. Сегодня россия бросает вызов не только Украине и Европе, но и США. Режим путина не способен остановить войну — это возможно из-за силы путем разбитого лица диктатуры", — добавил Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на важные слова Трампа и заявил, что Москва заслуживает болезненного удара.

Также "Комментарии" писали, что аналитики американского Института изучения войны назвали условие, когда Путин будет готов к реальным переговорам для окончания войны.



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Источник: https://t.me/ermaka2022/6671
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