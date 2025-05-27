У Зеленского призвали привлечь Россию к ответственности

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россию необходимо привлечь к ответственности и призвал союзников наложить на страну-агрессорку еще больше санкций.

Андрей Ермак

"Россия продолжает тянуть время, разрабатывать "что-то" и не прекращать огонь, обычную затяжку резины во избежание ответственности за убийства, а также попытки уйти от жестких санкций.

Надо завершать с этим вечным ожиданием – россия должна получить больше санкций", – подчеркнул Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированных обстрелов Украины призвал США и ЕС заставить Россию завершить эту войну.

""Каждый такой террористический российский удар — это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может пойти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решительность сейчас имеет значение – решительность Соединенных Штатов, решительность европейских стран, всех тех, кто хочет мира.

Мир знает все слабости русской экономики. Остановить войну можно, но только благодаря необходимой силе давления на Россию. Путина нужно заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны", – заявил президент.