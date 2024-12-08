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У Зеленского предусматривают сирийский сценарий для России по глупости Путина

Россия потерпела поражение в Сирии, где повстанцы свергли режим союзника Путина Асада.

сегодня, 15:37
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Автор:
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Slava Kot

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российского диктатора Владимира Путина может ожидать "сирийское фиаско". По словам представителя Зеленского, это следствие "глупости и ограниченности Путина".

У Зеленского предусматривают сирийский сценарий для России по глупости Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

8 декабря сирийские повстанцы свергли режим Асада, который поддерживала Россия. Андрей Ермак считает, что подобный вариант развития может ожидать и Россию.

"Сирийское фиаско России — это следствие геополитической глупости и ограниченности Путина. Подобный сценарий может ждать и Россию", — прогнозирует Ермак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко считает, что главная причина провала России в Сирии принадлежит Путину и его страху перед Пригожиным.

"Основная причина фиаско России в Сирии – уничтожение Путиным Пригожина и группы Вагнер как таковой. Именно Пригожин годами выстраивал систему влияния России на Ближнем Востоке и в Африке. Сирия была ключом к Африке благодаря базам РФ и выходу флота в Средиземное море. Путин испугался и убил Пригожина, после чего вся система посыпалась", — считает украинский офицер.

Андрей Коваленко ожидает, что роль РФ в Африке будет ослабевать, а Кремль будет обвинять Иран в том, что тот "слил Сирию".

В 2011 году в Сирии прошли массовые протесты против режима Асада, а впоследствии конфликт перерос в гражданскую войну. Башара Асада поддерживал Путин, а некоторые оппозиционные сирийские силы — США и Турции. После длительной паузы сирийские повстанцы активизировали наступление в конце ноября, и менее чем за две недели свергли режим Асада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия могла специально организовать смерть Башара Асада.

Также "Комментарии" писали о том, зачем Путину нужна Сирия и какие секреты российского присутствия в регионе.



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Источник: https://t.me/ermaka2022/5596
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