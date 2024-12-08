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Slava Kot
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российского диктатора Владимира Путина может ожидать "сирийское фиаско". По словам представителя Зеленского, это следствие "глупости и ограниченности Путина".
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
8 декабря сирийские повстанцы свергли режим Асада, который поддерживала Россия. Андрей Ермак считает, что подобный вариант развития может ожидать и Россию.
Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко считает, что главная причина провала России в Сирии принадлежит Путину и его страху перед Пригожиным.
Андрей Коваленко ожидает, что роль РФ в Африке будет ослабевать, а Кремль будет обвинять Иран в том, что тот "слил Сирию".
В 2011 году в Сирии прошли массовые протесты против режима Асада, а впоследствии конфликт перерос в гражданскую войну. Башара Асада поддерживал Путин, а некоторые оппозиционные сирийские силы — США и Турции. После длительной паузы сирийские повстанцы активизировали наступление в конце ноября, и менее чем за две недели свергли режим Асада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия могла специально организовать смерть Башара Асада.
Также "Комментарии" писали о том, зачем Путину нужна Сирия и какие секреты российского присутствия в регионе.
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