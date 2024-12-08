У Зеленского предусматривают сирийский сценарий для России по глупости Путина

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российского диктатора Владимира Путина может ожидать "сирийское фиаско". По словам представителя Зеленского, это следствие "глупости и ограниченности Путина".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

8 декабря сирийские повстанцы свергли режим Асада, который поддерживала Россия. Андрей Ермак считает, что подобный вариант развития может ожидать и Россию.

"Сирийское фиаско России — это следствие геополитической глупости и ограниченности Путина. Подобный сценарий может ждать и Россию", — прогнозирует Ермак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко считает, что главная причина провала России в Сирии принадлежит Путину и его страху перед Пригожиным.

"Основная причина фиаско России в Сирии – уничтожение Путиным Пригожина и группы Вагнер как таковой. Именно Пригожин годами выстраивал систему влияния России на Ближнем Востоке и в Африке. Сирия была ключом к Африке благодаря базам РФ и выходу флота в Средиземное море. Путин испугался и убил Пригожина, после чего вся система посыпалась", — считает украинский офицер.

Андрей Коваленко ожидает, что роль РФ в Африке будет ослабевать, а Кремль будет обвинять Иран в том, что тот "слил Сирию".

В 2011 году в Сирии прошли массовые протесты против режима Асада, а впоследствии конфликт перерос в гражданскую войну. Башара Асада поддерживал Путин, а некоторые оппозиционные сирийские силы — США и Турции. После длительной паузы сирийские повстанцы активизировали наступление в конце ноября, и менее чем за две недели свергли режим Асада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия могла специально организовать смерть Башара Асада.

Также "Комментарии" писали о том, зачем Путину нужна Сирия и какие секреты российского присутствия в регионе.