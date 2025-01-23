У Зеленского предположили, когда после ультиматума Трампа окончится война

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Ткачик Олеся
Заявления президента Дональда Трампа указывают, что он реалистично смотрит на завершение войны в Украине, отметил в комментарии 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, вполне понятно, что войну завершить за 24 часа не удастся.
Дональд Трамп
Впрочем, по его словам, очень важно не просто говорить, но и поступать. Он убежден, чтобы новые санкции против РФ заработали не нужно ждать месяца. Кроме того, советник главы ОП добавил, что нужно усилить военную помощь Украине.
Кроме того, он добавил, что без существенного наращивания ударов по территории РФ и без увеличения ракетных способностей Украины добиться такого эффекта не получится. Подоляк убежден, что Путина нужно принуждать к переговорам, потому что добровольно он на них не пойдет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин на ультиматум Трампа может отреагировать своими неприемлемыми требованиями. К примеру, требовать, чтобы Украина официально отказалась от оккупированных территорий, а с РФ сняли абсолютно все санкции.
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