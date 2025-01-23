У Зеленского предположили, когда после ультиматума Трампа окончится война

Заявления президента Дональда Трампа указывают, что он реалистично смотрит на завершение войны в Украине, отметил в комментарии 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, вполне понятно, что войну завершить за 24 часа не удастся.

Дональд Трамп

"Публичность заявлений Трампа демонстрирует, что они осознают – Путин иррационален. Договориться о чем-нибудь с Путиным в кулуарах не получится. Поэтому Трамп использует публичность, чтобы зафиксировать позицию. Если вы не будете этого делать, мы прилагаем усилия другого уровня, чтобы принудить вас к этому. Они знают, что такое современная Россия и как с ней работать", — убежден Подоляк.

Впрочем, по его словам, очень важно не просто говорить, но и поступать. Он убежден, чтобы новые санкции против РФ заработали не нужно ждать месяца. Кроме того, советник главы ОП добавил, что нужно усилить военную помощь Украине.

"Что нравится в заявлениях Трампа. Есть понимание, что у него 2 инструмента воздействия. Экономика и милитарное давление. Только в такой комбинации будут существенные последствия, которые помогут быстро прийти в финал войны", — убежден Подоляк.

Кроме того, он добавил, что без существенного наращивания ударов по территории РФ и без увеличения ракетных способностей Украины добиться такого эффекта не получится. Подоляк убежден, что Путина нужно принуждать к переговорам, потому что добровольно он на них не пойдет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин на ультиматум Трампа может отреагировать своими неприемлемыми требованиями. К примеру, требовать, чтобы Украина официально отказалась от оккупированных территорий, а с РФ сняли абсолютно все санкции.



