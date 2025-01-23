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У Зеленского предположили, когда после ультиматума Трампа окончится война

Трамп точно знает, как нажать на Путина и Россию, уверен Подоляк

сегодня, 17:09
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Ткачик Олеся

Заявления президента Дональда Трампа указывают, что он реалистично смотрит на завершение войны в Украине, отметил в комментарии 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, вполне понятно, что войну завершить за 24 часа не удастся.

У Зеленского предположили, когда после ультиматума Трампа окончится война

Дональд Трамп

"Публичность заявлений Трампа демонстрирует, что они осознают – Путин иррационален. Договориться о чем-нибудь с Путиным в кулуарах не получится. Поэтому Трамп использует публичность, чтобы зафиксировать позицию. Если вы не будете этого делать, мы прилагаем усилия другого уровня, чтобы принудить вас к этому. Они знают, что такое современная Россия и как с ней работать", — убежден Подоляк.

Впрочем, по его словам, очень важно не просто говорить, но и поступать. Он убежден, чтобы новые санкции против РФ заработали не нужно ждать месяца. Кроме того, советник главы ОП добавил, что нужно усилить военную помощь Украине.

"Что нравится в заявлениях Трампа. Есть понимание, что у него 2 инструмента воздействия. Экономика и милитарное давление. Только в такой комбинации будут существенные последствия, которые помогут быстро прийти в финал войны", — убежден Подоляк.

Кроме того, он добавил, что без существенного наращивания ударов по территории РФ и без увеличения ракетных способностей Украины добиться такого эффекта не получится. Подоляк убежден, что Путина нужно принуждать к переговорам, потому что добровольно он на них не пойдет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин на ультиматум Трампа может отреагировать своими неприемлемыми требованиями. К примеру, требовать, чтобы Украина официально отказалась от оккупированных территорий, а с РФ сняли абсолютно все санкции.




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Источник: https://24tv.ua/zayavi-trampa-pro-ukrayinu-bude-zavershennya-viyni-ukrayini_n2736247
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