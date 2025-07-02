Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом по оборонной поддержке Украины и усилению противовоздушной обороны.

У Зеленского поблагодарили американских партнеров: что известно

"Россия продолжает массированные ракетные удары по нашим городам. В этих условиях системы ПВО – вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США – как стратегический шаг для укрепления нашей защиты", – заявил Ермак по результатам разговора.

По его словам, поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной.

"Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по обороне, безопасности и общим решениям. Спасибо американским партнерам", – отметил Ермак.

Кроме того, представители США и Украины обсудили:

▫ результаты визита украинской делегации в Вашингтон;

▫ итоги саммита НАТО в Гааге и встреча Президентов Зеленского и Трампа;

▫ ситуацию на Ближнем Востоке и усилия Президента Трампа по урегулированию конфликта с Ираном.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан, а также отвечает национальным интересам Украины.