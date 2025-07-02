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Недилько Ксения
Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом по оборонной поддержке Украины и усилению противовоздушной обороны.
У Зеленского поблагодарили американских партнеров: что известно
По его словам, поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной.
Кроме того, представители США и Украины обсудили:
▫ результаты визита украинской делегации в Вашингтон;
▫ итоги саммита НАТО в Гааге и встреча Президентов Зеленского и Трампа;
▫ ситуацию на Ближнем Востоке и усилия Президента Трампа по урегулированию конфликта с Ираном.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении.
Зеленский подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан, а также отвечает национальным интересам Украины.