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У Зеленского поблагодарили американских партнеров: что известно

Андрей Ермак провел разговор с представителем США по оборонной поддержке Украины

2 июля 2025, 22:39
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Недилько Ксения

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом по оборонной поддержке Украины и усилению противовоздушной обороны.

У Зеленского поблагодарили американских партнеров: что известно

У Зеленского поблагодарили американских партнеров: что известно

"Россия продолжает массированные ракетные удары по нашим городам. В этих условиях системы ПВО – вопрос жизни для миллионов украинцев. Мы готовы закупить дополнительные комплексы в США – как стратегический шаг для укрепления нашей защиты", – заявил Ермак по результатам разговора.

По его словам, поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной.

"Мы договорились поддерживать постоянный диалог и тесную координацию по обороне, безопасности и общим решениям. Спасибо американским партнерам", – отметил Ермак.

Кроме того, представители США и Украины обсудили:

результаты визита украинской делегации в Вашингтон;

итоги саммита НАТО в Гааге и встреча Президентов Зеленского и Трампа;

ситуацию на Ближнем Востоке и усилия Президента Трампа по урегулированию конфликта с Ираном.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан, а также отвечает национальным интересам Украины.                                                                                                                                           



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