У Зеленского ответили на заявление Кремля о переговорах

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Москва лишь имитирует открытость к переговорам, а на самом деле хочет переложить ответственность за затягивание войны на Киев. Таким образом, Ермак отреагировал на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что окончание войны зависит от "киевского режима", а также попыток посредничества со стороны Вашингтона. Андрей Ермак ответил на слова спикера Кремля, указав, что Россия сама затягивает войну, ведь продолжает боевые действия.
Руководитель ОП подчеркнул, что именно Россия не готова к миру, показывая это атаками по Украине. По его словам, Кремль хочет извратить реальность навязывая миру якобы свою открытость и обвиняя другие страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского анонсировали ответ на самую масштабную атаку России.
Также "Комментарии" писали, что в Словакии призывали простить Россию и мирным путем закончить войну. Появилась реакция Украины от главы МИД Андрея Сибиги.