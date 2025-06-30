У Зеленского ответили на заявление Кремля о переговорах

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Москва лишь имитирует открытость к переговорам, а на самом деле хочет переложить ответственность за затягивание войны на Киев. Таким образом, Ермак отреагировал на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что окончание войны зависит от "киевского режима", а также попыток посредничества со стороны Вашингтона. Андрей Ермак ответил на слова спикера Кремля, указав, что Россия сама затягивает войну, ведь продолжает боевые действия.

"Кремль снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны. Российские заявления о том, что "динамика переговоров зависит от Киева" – это очередная манипуляция. Они звучат параллельно с ракетными ударами по украинским городам и попытками уничтожить критическую инфраструктуру", – заявил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что именно Россия не готова к миру, показывая это атаками по Украине. По его словам, Кремль хочет извратить реальность навязывая миру якобы свою открытость и обвиняя другие страны.

"Правда проста: именно Москва является инициатором и двигателем этой войны. Именно кремль блокирует любые мирные инициативы. Украина же последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях", — пояснил Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского анонсировали ответ на самую масштабную атаку России.

Также "Комментарии" писали, что в Словакии призывали простить Россию и мирным путем закончить войну. Появилась реакция Украины от главы МИД Андрея Сибиги.