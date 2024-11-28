У Зеленского ответили на давление из США, где призвали снизить возраст мобилизации

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил о необходимости снизить возраст мобилизации в Украине до 18 лет. Основным аргументом было то, что Украине вроде бы не хватает живой силы. Советник Зеленского Дмитрий Литвин отреагировал на такой призыв и указал, что проблема в поставках вооружения, а не в количестве украинских военных.

Война в Украине. Фото: Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Дмитрий Литвин в соцсети X отметил, что международные партнеры Украины имеют доступ к данным, где могут сравнить количество помощи, которую они обещали с действительно отправленной. По его словам, нельзя ожидать, что Украина будет компенсировать задержки или колебания партнеров своими людьми на передовой.

"Нет смысла видеть в Украине призывы к снижению мобилизационного возраста, вроде бы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что анонсированная ранее техника не поступает вовремя. Из-за этих промедлений Украине не хватает оружия, чтобы вооружить уже мобилизованных солдат", — ответил Литвин.

Напомним, что Reuters опубликовало комментарии американского чиновника, критиковавшего Украину за недостаточную мобилизацию. По его словам, "сейчас нужна рабочая сила" для войны, ведь Россия добивается "стабильного прогресса на востоке" и вытесняет украинские силы в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый американский чиновник, заявляющий о необходимости усиления мобилизации в Украине. Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что неудачи Украины на фронте никак не связаны с тем, что ВСУ получили 31 танк "Абрамс" и менее десятка F-16. По его мнению, проблема заключается в недостаточном человеческом ресурсе.

Также "Комментарии" писали, что военный рассказал, сколько нужно войск собрать Украине для нового контрнаступления.