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Slava Kot
Высокопоставленный чиновник администрации США заявил о необходимости снизить возраст мобилизации в Украине до 18 лет. Основным аргументом было то, что Украине вроде бы не хватает живой силы. Советник Зеленского Дмитрий Литвин отреагировал на такой призыв и указал, что проблема в поставках вооружения, а не в количестве украинских военных.
Война в Украине. Фото: Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Дмитрий Литвин в соцсети X отметил, что международные партнеры Украины имеют доступ к данным, где могут сравнить количество помощи, которую они обещали с действительно отправленной. По его словам, нельзя ожидать, что Украина будет компенсировать задержки или колебания партнеров своими людьми на передовой.
Напомним, что Reuters опубликовало комментарии американского чиновника, критиковавшего Украину за недостаточную мобилизацию. По его словам, "сейчас нужна рабочая сила" для войны, ведь Россия добивается "стабильного прогресса на востоке" и вытесняет украинские силы в Курской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый американский чиновник, заявляющий о необходимости усиления мобилизации в Украине. Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что неудачи Украины на фронте никак не связаны с тем, что ВСУ получили 31 танк "Абрамс" и менее десятка F-16. По его мнению, проблема заключается в недостаточном человеческом ресурсе.
Также "Комментарии" писали, что военный рассказал, сколько нужно войск собрать Украине для нового контрнаступления.
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