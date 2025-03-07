У Зеленского отреагировали на заявления Трампа о новых санкциях для России

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Slava Kot
Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия должна ощутить санкции и другие ограничения из-за новой массированной ракетной атаки. По его словам, такие шаги Москвы доказывают, что российский диктатор Владимир Путин не хочет кончать войну и идти к миру в Украине.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
После сообщения президента США Дональда Трампа о возможности ввести новые санкции из-за массированного ракетного удара РФ, Андрей Ермак опубликовал свой комментарий, где поддержал увеличение давления на Россию.
Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social чуть ли не впервые прямо пригрозил России введением санкций из-за активных боевых действий в Украине.
В ночь на 7 марта Россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, где использовала 261 средство воздушного нападения, в том числе 67 ракет различных типов и 194 дрона.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде увидели положительный эффект от шокирующих действий Трампа.
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