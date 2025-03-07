У Зеленского отреагировали на заявления Трампа о новых санкциях для России

Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия должна ощутить санкции и другие ограничения из-за новой массированной ракетной атаки. По его словам, такие шаги Москвы доказывают, что российский диктатор Владимир Путин не хочет кончать войну и идти к миру в Украине.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После сообщения президента США Дональда Трампа о возможности ввести новые санкции из-за массированного ракетного удара РФ, Андрей Ермак опубликовал свой комментарий, где поддержал увеличение давления на Россию.

"Если Россия не прекратит удары по Украине, она должна почувствовать экономические и другие ограничения. Поддержим более жесткие санкции против Москвы со стороны Запада и другие ограничения. Удары по Украине должны быть прекращены немедленно, если Россия действительно хочет завершить войну", — написал Ермак.

Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social чуть ли не впервые прямо пригрозил России введением санкций из-за активных боевых действий в Украине.

"Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "толчет" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня. Россия и Украина, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!", - написал Трамп.

В ночь на 7 марта Россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, где использовала 261 средство воздушного нападения, в том числе 67 ракет различных типов и 194 дрона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на самую массовую российскую атаку в этом году.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде увидели положительный эффект от шокирующих действий Трампа.