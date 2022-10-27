У Зеленского отреагировали на выступление Путина

В Украине отреагировали на очередное выступление Путина, где он оправдывал полномасштабное вторжение в Украину, обвинял ЕС, США и снова угрожал. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что любую речь главы Кремля можно в целом охарактеризовать как "оговорка по Фрейду". Соответствующее заявление он сделал в Twitter .

"Любая речь Путина заключается в два слова: "оговорка по Фрейду". Человек, вторгшийся в чужую страну, аннексировал ее территории и устраивает геноцид — обвиняет кого-то в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер — пожнет" бурю. Буря наступает", — написал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Путин рассказал, почему начал войну против Украины. РФ начала войну, потому что имела на это три причины. Одной из таких причин стало "игнорирование интересов Москвы" по поводу членства Украины в НАТО. Расширение НАТО за счет Украины, что было абсолютно неприемлемо для РФ, и все это знали, просто игнорировали наши интересы, сказал Путин. Второй причиной, по словам Путина, стало "невыполнение Минских соглашений". Финальной третьей причиной было включение в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ведь, по мнению Путина, Россия "не могла бросить Донбасс на произвол судьбы".

Также "Комментарии" писали о том, что Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада и снова начал угрожать. Глава Кремля заявил, что Россия не считает себя врагом Запада, не бросает вызов его элитам и не намерена стать новым мировым гегемоном. Соответствующие заявления президент РФ Владимир Путин сделал во время своего нового выступления, 27 октября.