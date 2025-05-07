У Зеленского отреагировали на угрозы России использовать "вундервафлю" для удара по Украине

В российских соцсетях распространилась информация, что Путин якобы планирует использовать баллистическую ракету "Орешник" для удара по Украине накануне 9 мая. Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы россиян.

Запуск ракеты. Фото из открытых источников

Андрей Ермак на платформе X прокомментировал постоянные атаки России по Украине и очередные угрозы использовать "Орешник". По его словам, россияне якобы просят о мире, однако продолжают убивать украинцев.

"Россияне, которые говорят о мире, но не хотят прекращать огонь, атакуют украинские города и гражданских дронами, угрожают вундервафлей и переживают за парад, ради которого убивают мирных украинцев. Это состояние российской психики сегодня, психики их народа", — заявил Ермак.

Вундервафля (Wunderwaffe) в переводе с немецкого означает "чудо-оружие". Этот термин использовался нацистской Германией во время Второй мировой войны для обозначения ряда революционных идей в создании оружия, которые должны были переломить ход войны в пользу Третьего Рейха. Однако, в большинстве случаев, термин "вундервафля" носил пропагандистский характер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на информацию о возможности России использовать ракеты "Орешник" отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, это очередные попытки Путина совершить информационную атаку по Украине. А руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что таким образом Россия показала страх перед возможностью быть атакованной 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что Путин признался, сколько у РФ ракет "Орешник" и когда их могут применить.