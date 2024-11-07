У Зеленского отреагировали на план Трампа закончить войну, который появился в СМИ

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором представила якобы мирный план Дональда Трампа для окончания войны в Украине. Советник президента Украины Дмитрий Литвин отреагировал на статью американского СМИ.

Дональд Трамп

Как сообщает "24 канал", советник Зеленского Дмитрий Литвин критически отреагировал на опубликованный в СМИ мирный план Дональда Трампа, якобы предполагающий несколько пунктов для окончания войны в Украине. По его словам, это может быть российский вброс, ведь планы президентов не будут сообщаться в газетах.

"В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", — сказал советник Зеленского.

Напомним, что в публикации WSJ указывалось желание многих советников Трампа закончить войну в Украине путем ее заморозки и получения Россией оккупированных территорий под своим контролем.

Мирный план Трампа по версии The Wall Street Journal предусматривает следующие пункты:

— Создание демилитаризованной зоны

— Отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет

— После выполнения двух условий США продолжат отправлять оружие Украине

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России спикер МИД Мария Захарова отреагировали на заявление Трампа закончить войну в Украине. По ее словам, новый президент США должен предоставить больше конкретики по своим планам.

Также "Комментарии" писали о пяти наиболее важных обещаниях Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США. Одно из них касается войны в Украине.