У Зеленского отреагировали на план Трампа закончить войну, который появился в СМИ

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Slava Kot
Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором представила якобы мирный план Дональда Трампа для окончания войны в Украине. Советник президента Украины Дмитрий Литвин отреагировал на статью американского СМИ.
Дональд Трамп
Как сообщает "24 канал", советник Зеленского Дмитрий Литвин критически отреагировал на опубликованный в СМИ мирный план Дональда Трампа, якобы предполагающий несколько пунктов для окончания войны в Украине. По его словам, это может быть российский вброс, ведь планы президентов не будут сообщаться в газетах.
Напомним, что в публикации WSJ указывалось желание многих советников Трампа закончить войну в Украине путем ее заморозки и получения Россией оккупированных территорий под своим контролем.
Мирный план Трампа по версии The Wall Street Journal предусматривает следующие пункты:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России спикер МИД Мария Захарова отреагировали на заявление Трампа закончить войну в Украине. По ее словам, новый президент США должен предоставить больше конкретики по своим планам.
Также "Комментарии" писали о пяти наиболее важных обещаниях Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США. Одно из них касается войны в Украине.
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