Соединенные Штаты системно требуют от Украины снизить мобилизационный возраст по одной простой причине, об этом в комментарии 24 канала сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, таким образом, Вашингтон хочет частично снять с себя ответственность за провал договоренностей, касающихся обороны. В частности, речь идет о задержках с поставкой обещанного оружия, которое на фронте ждут месяцами.

Мобилизация в Украине

"А что даст снижение мобилизационного возраста, если у нас дефицит оружия? Просто берешь человека помладше и без оружия отправляешь, чтобы он с КАБом, или РСЗО воевал. Что он должен делать без оружия? – спрашивает Подоляк.

При этом, по его словам, несмотря на невыполнение своих обещаний, западные партнеры заявляют о том, что Силы обороны не демонстрируют инициативу на Донецком направлении, говорит, что западные политики играют на свою внутреннюю аудиторию. Они утверждают, что дали Украине все необходимое оружие, а оно не демонстрирует успехов, потому что ей не становится людей. И избиратели, не погружающиеся в проблемы войны, верят в это.

"Они могут говорить о 18 или 20 годах, но это нет разницы. Есть повестка дня в Украине и есть понимание, что если не будет математического паритета в оружии и высокотехнологичного преимущества на поле боя, то тогда проблемы. И эти проблемы не решаются количеством людей", – заявил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ТЦК отлавливают людей старшего возраста, и получается, что для них оружие в стране есть. Военные даже иронизируют, что, возможно, речь идет о каком-то специальном оружии для "пенсионеров", а не для молодежи.







