У Зеленского объяснили, почему люди не хотят идти на войну

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что одним из главных факторов, почему люди не хотят идти на войну – это ощущение недостаточного количества ресурсов. Однако, по словам Подоляка, эта проблема решается благодаря поставкам оружия от союзников Украины.



Михаил Подоляк о мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild рассказал о проблемах с мобилизацией в Украине и указал, что люди в любой стране мира не хотят идти на войну.

"Главный фактор – это ощущение достаточных ресурсов. Ощущение того, что будет достаточно оружия и амуниции. Люди не хотят идти на войну и не только в Украине. Если вы знаете, что оружия не хватает, ваша готовность воевать снижается. К сожалению, были перебои со снабжением", — сказал Михаил Подоляк.

Несмотря на это, Подоляк отметил, что в Украине продолжаются изменения по мобилизации, в частности, был принят новый закон, добавлены новые виды обучения, а также возобновились поставки оружия от партнеров.

"Но сегодня есть другая ситуация: европейские страны и США присылают помощь. Однако самое главное обеспечение ресурсами и гарантии, что эти ресурсы будут в достаточном наличии. Сегодня украинцы понимают, что ресурсов будет достаточно. И процесс мобилизации будет идти лучше, чем 2-3 месяца назад", — сказал Подоляк и добавил, что "пока достаточно людей, которые готовы защищать Украину".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Подоляк рассказал о плане Путина по Харькову. По словам советника Офиса президента, российский диктатор не хочет завоевать Харьков, а хочет уничтожить город и посеять панику.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, какое количество уклонистов разыскала полиция по запросу ТЦК.