У Зеленского объяснили, почему люди не хотят идти на войну

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Slava Kot
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что одним из главных факторов, почему люди не хотят идти на войну – это ощущение недостаточного количества ресурсов. Однако, по словам Подоляка, эта проблема решается благодаря поставкам оружия от союзников Украины.
Михаил Подоляк о мобилизации в Украине. Фото из открытых источников
Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild рассказал о проблемах с мобилизацией в Украине и указал, что люди в любой стране мира не хотят идти на войну.
Несмотря на это, Подоляк отметил, что в Украине продолжаются изменения по мобилизации, в частности, был принят новый закон, добавлены новые виды обучения, а также возобновились поставки оружия от партнеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Подоляк рассказал о плане Путина по Харькову. По словам советника Офиса президента, российский диктатор не хочет завоевать Харьков, а хочет уничтожить город и посеять панику.
Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, какое количество уклонистов разыскала полиция по запросу ТЦК.
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Ігор
сегодня, 10:57
Бреше! Головне через нерівність коли купа блатних на чолі з обрізаним народом ховається за спинами м'яса. Та й через брак мотивації - це юдейсько-путинська криза. Зброї і амуніції не вистачає тому, що ви не здатні мобілізувати країну, ви тил перетворили на тихе болото. На Росії змогли вона сильна саме тилом.