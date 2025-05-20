Что изменилось после разговора Трампа и Путина: у Зеленского объяснили ситуацию

Советник руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным ситуация не изменилась.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк считает, что разговор Путина и Трампа ничего не изменил, ведь позиции Украины, России, Европы и США остались такими, как были до него.

"К сожалению, после телефонного разговора Трамп/Путин статус-кво не изменился. Украина по-прежнему предлагает единственный реалистичный выход из войны: через немедленное и безусловное прекращения огня – повсеместное, длительное, обязательное…", — пишет Подоляк в Telegram.

Советник руководителя ОП отметил, что Европа и дальше будет поддерживать Украину, а США остались глобальным посредником, который считает возможным договориться с Россией через торговлю.

Относительно России, Подоляк указывает на отсутствие изменений в Кремле после разговора Путина и Трампа.

"И есть неизменная позиция России, которая по-прежнему хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и не хочет прекращения огня", — считает Подоляк.

По его словам, Россия говорит, что находится в состоянии "поиска и устранения первопричин войны", хотя именно факт неспровоцированной агрессии РФ и стал единственной настоящей причиной войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Украина оказалась в тупике после разговора Трампа с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что после разговора с Путиным Трамп назвал США посмешищем. По его словам, после выборов в 2024 году ситуация изменилась, и Соединенные Штаты начали уважать, как страну.