Что изменилось после разговора Трампа и Путина: у Зеленского объяснили ситуацию

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Советник руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным ситуация не изменилась.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Михаил Подоляк считает, что разговор Путина и Трампа ничего не изменил, ведь позиции Украины, России, Европы и США остались такими, как были до него.
Советник руководителя ОП отметил, что Европа и дальше будет поддерживать Украину, а США остались глобальным посредником, который считает возможным договориться с Россией через торговлю.
Относительно России, Подоляк указывает на отсутствие изменений в Кремле после разговора Путина и Трампа.
По его словам, Россия говорит, что находится в состоянии "поиска и устранения первопричин войны", хотя именно факт неспровоцированной агрессии РФ и стал единственной настоящей причиной войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Украина оказалась в тупике после разговора Трампа с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что после разговора с Путиным Трамп назвал США посмешищем. По его словам, после выборов в 2024 году ситуация изменилась, и Соединенные Штаты начали уважать, как страну.
Новости