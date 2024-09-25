У Зеленского объяснили, что должно было произойти в войне полгода-год назад

Важные для Украины политические решения могли бы быть приняты и полгода или год назад, это существенно уменьшило бы и объем войны, и количество жертв, и ускорило финализацию войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что в переговорах с партнерами Украина никогда не использовала и не использует ультимативный подход. Украина делает ставку исключительно на переговорный стиль ведения политической дискуссии.

"Почему? Потому что позиция Украины построена на той же логике. Она говорит, что можно получить, если будут такие ресурсы. Или наоборот, что можно потерять, если такие ресурсы будут заморожены. Соответственно, выбирайте себе сценарий. Потому что Украина для себя выбрала однозначный сценарий. Мы понимаем, что будет дальше делать Россия. Мы совершенно точно понимаем Россию", — сказал Михаил Подоляк.

По его мнению, войны такого масштаба, как в Украине, не было после Второй мировой войны. Были конфликты и войны политического характера. Поэтому Украине приходится тратить очень много времени на трудные переговоры, проводить трудные объяснения. Подоляк отметил, что это абсолютно психоаналитическая работа с людьми, привыкшими к непринятию решений.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ постепенно просачивается информация о плане победы, который президент Владимир Зеленский намерен презентовать лидеру США Джо Байдену. Однако до сих пор неясны основные его положения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина" раскрыл главные положения данного плана.

Подоляк отметил, что неверно трактовать, думая, что план победы включает в себя только войску составляющую, хотя и, по правде, нужно признать, что военный пакет является основным. Он будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализом того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения.



