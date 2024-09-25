У Зеленского объяснили, что должно было произойти в войне полгода-год назад

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Кравцев Сергей
Важные для Украины политические решения могли бы быть приняты и полгода или год назад, это существенно уменьшило бы и объем войны, и количество жертв, и ускорило финализацию войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что в переговорах с партнерами Украина никогда не использовала и не использует ультимативный подход. Украина делает ставку исключительно на переговорный стиль ведения политической дискуссии.
По его мнению, войны такого масштаба, как в Украине, не было после Второй мировой войны. Были конфликты и войны политического характера. Поэтому Украине приходится тратить очень много времени на трудные переговоры, проводить трудные объяснения. Подоляк отметил, что это абсолютно психоаналитическая работа с людьми, привыкшими к непринятию решений.
Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ постепенно просачивается информация о плане победы, который президент Владимир Зеленский намерен презентовать лидеру США Джо Байдену. Однако до сих пор неясны основные его положения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина" раскрыл главные положения данного плана.
Подоляк отметил, что неверно трактовать, думая, что план победы включает в себя только войску составляющую, хотя и, по правде, нужно признать, что военный пакет является основным. Он будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализом того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения.
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