У Зеленского назвали участок фронта, где ВСУ удалось отбросить россиян

Сообщения российских пропагандистов о якобы взятии под контроль ряда населенных пунктов на Бахмутском направлении не соответствуют действительности. Это украинские военные весьма успешно провели контратаку. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

На каком именно участке фронта были отброшены россияне, Арестович уточнять отказался в связи с молчанием Генштаба.

"Были опреденные подвижки в районе Сватового. Российские части пытались контратаковать — получили люлей, никуда не пошли. Под Бахмутом наши контратаковали, отбросили. Наши контратаковали, выбросили их в одном месте. Пока не говорим в каком именно, потому что Генштаб пока не заявлял", — рассказал Алексей Арестович.

На линии Горловка-Марьинка все по-прежнему, отметил он.

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. В Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России освободили уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами.

Как заявил спикер командования "Юг" Владислав Назаров, 14 октября оккупанты пытались возобновить активное движение через реку Днепр.

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