У Зеленского назвали страну, которая может стать ключевым партнером в возвращении украинских детей

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Кравцев Сергей
Бразилия может стать ключевым партнером в возвращении украинских детей, которые были незаконно депортированы Россией после полномасштабного вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, агрессия РФ принесла страдания миллионам украинцев и влияет на весь мир. Союз РФ, Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы разрушает мировой порядок и создает хаос.
Он также подчеркнул, что сегодня, как никогда, важно выработать совместный план, который гарантирует восстановление международного права. И Бразилия способна стать весомым голосом в этом процессе.
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