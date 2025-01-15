У Зеленского назвали страну, которая может стать ключевым партнером в возвращении украинских детей

Бразилия может стать ключевым партнером в возвращении украинских детей, которые были незаконно депортированы Россией после полномасштабного вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Бразилия может стать ключевым партнером в восстановлении справедливого мира для Украины и возвращении украинских детей, незаконно депортированных Россией. Этот месседж я сегодня озвучил во время онлайн-общения с бразильскими СМИ", — отметил Андрей Ермак.

По его словам, агрессия РФ принесла страдания миллионам украинцев и влияет на весь мир. Союз РФ, Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы разрушает мировой порядок и создает хаос.

"Особая боль — это наши дети. Погибло 596 маленьких украинцев, еще 1736 получили ранения. рф принудительно переместила тысячи украинских детей, и их возвращение является приоритетом Президента Владимира Зеленского и всей нашей команды. Я уверен, что Бразилия, преданная ценностям защиты прав человека, может стать важным посредником в этом процессе, в частности присоединившись к Международной коалиции за возвращение украинских детей, к которой уже присоединились 41 страна", — добавил он.

Он также подчеркнул, что сегодня, как никогда, важно выработать совместный план, который гарантирует восстановление международного права. И Бразилия способна стать весомым голосом в этом процессе.

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